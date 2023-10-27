Найдорожче житло у штаті Луїзіана: погляньте, чи справді воно варте таких грошей

У Луїзіані продають розлогий пентхаус у вежі Four Seasons, який розташований так високо, наче в хмарах. Він з'явився на ринку з ціною 19,5 мільйона доларів і став найдорожчим у всьому штаті.

Пентхаус розташований в Новому Орлеані, а точніше "над" ним, адже він дуже високо. Його збудували у 2020 році, як зазначають агенти, для найвибагливішого покупця.

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Найдорожче житло у всьому штаті

Цей пентхаус площею 400 квадратних метрів є найбільшим у будівлі. "Поява The Four Seasons кардинально змінила ситуацію на набережній Нового Орлеана та забезпечила рівень розкоші та легкості, яких ніколи раніше не було", – каже агентка Елізабет Макналті.

Найкраще, що можна отримати від життя у пентхаусі, – це краєвиди. Таких, як у цьому помешканні, ви більше не побачите (панорама на схід, північ і захід). Захоплює також розкішний інтер'єр з високими стелями, панорамними вікнами, оригінальним каміном, стильними світильниками тощо.

У пентхаусі є світла та простора їдальня, що призначена для масштабних розваг. Вона достатньо велика, щоб розмістити обідній стіл на 12 гостей. Розкішна, повністю біла кухня особлива завдяки мармуровим поверхням і підвісним світильникам.

Стриманий, але розкішний інтер'єр / Фото Realtor

Також в помешканні є три спальні, офіс та просторий основний люкс з окремою зоною для відпочинку, ванною та гардеробом.

Також нові власники можуть мати доступ до багатьох зручностей готелю за щомісячну плату в розмірі 6 996 доларів США. Мовиться про спа- і фітнес-центри, цілодобове обслуговування номерів і харчування в двох висококласних ресторанах.

Дещо є і безплатно, зокрема відвідування кінотеатру, дитячої ігрової кімнати та оригінальної історичної їдальні. Серед інших переваг – цілодобове обслуговування автомобілів і крита автостоянка, а також два приватні ліфти для доступу до пентхауса.