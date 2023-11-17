З вікон у кожній кімнаті відкривається чудовий краєвид на море та набережну. Агент, що займається продажем пентхауса, пише, що це чудова альтернатива приватному дому. Пентхаус займає 10 – 12 поверхи в будинку житлового фонду 2011 – 2020 років. Про це повідомляє 24 Канал, проаналізувавши ринок нерухомості на платформі оголошень OLX.

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Який вигляд має найдорожчий пентхаус в Одесі

Загальна житлова площа становить 1400 квадратних метрів. На кухню відкритого планування виокремили 200 "квадратів". Це не лише кімната для приготування їжі, а й для частування гостей. На фото видно, що там є ще великий стіл та барна стійка.

Щодо кількості кімнат, то їх є понад п'ять, а санвузлів – більше ніж два. Автор оголошення вказує, що ремонт "свіжий", тобто його робили нещодавно. Інтер'єр виконаний у класичному стилі, дизайн досить помпезний. Окрім того, в пентхаусі є кілька терас. Додатково облаштована зона для персоналу.

Одеський пентхаус за три мільйони доларів / Фото OLX

Пентхаус продають повністю мебльованим. Агент з нерухомості переконує, що все виготовлено з дуже якісних матеріалів, а виробник меблів – Італія.

Особливу увагу привертає відпочинкова зона з джакузі, яку доповнили кімнатними рослинами. У пентхаусі є власна котельня, тож опалення індивідуальне.