Щомісячні витрати в розмірі 150 тисяч доларів є лише базовими. За додаткову плату можна найняти водія, прибиральницю, шеф-кухаря тощо.

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Який інтер'єр будинку

Тут є дві тераси, що відкривають широкий вид на міський горизонт, річки та кілька мостів. Навіть із ванної кімнати, що більше нагадує спа, видніється чудовий пейзаж.

Також пентхаус вміщує п'ять спалень, чотири ванні кімнати, вітальню подвійного розміру, кухню. Серед елементів дизайну – біла дубова підлога, дров'яний камін, приватна тераса на даху тощо.

Цей пентхаус здають в оренду за приголомшливу ціну / Фото New York Post

Розкішний будинок є одним із 10-поверхових пентхаусів у 56-поверховій будівлі. Її розробила відома швейцарська фірма.

У будівлі є багато кімнат для занять і відпочинку. Зокрема, серед зручностей – тренажерний зал, пейзажний басейн, гідромасажна ванна, дві кімнати для перегляду фільмів та дитяча ігрова кімната.