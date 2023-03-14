Ежемесячные расходы в размере 150 тысяч долларов являются лишь базовыми. За дополнительную плату можно нанять водителя, уборщицу, шеф-повара.

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Какой интерьер дома

Здесь есть две террасы, открывающие широкий вид на городской горизонт, реки и несколько мостов. Даже из ванной, больше напоминающей спа, виднеется великолепный пейзаж.

Также пентхаус вмещает пять спален, четыре ванных комнаты, гостиную двойного размера, кухню. Среди элементов дизайна – белый дубовый пол, дровяной камин, частная терраса на крыше и другое.

Этот пентхаус сдают в аренду по ошеломляющей цене / Фото New York Post

Роскошный дом является одним из 10-этажных пентхаусов в 56-этажном здании. Ее разработала известная швейцарская фирма.

В здании есть множество комнат для занятий и отдыха. Среди удобств – тренажерный зал, пейзажный бассейн, гидромассажная ванна, две комнаты для просмотра фильмов и детская игровая комната.