Загалом середня вартість квадратного метра в новобудовах передмістя Києва підросла до 19 500 гривень. Це на 500 гривень більше за вересневий показник.

Цікаво 5 основних помилок при купівлі житла: як застрахувати себе від необдуманого рішення

Де спостерігається найсуттєвіше подорожчання

Станом на початок жовтня, найбільше подорожчав квадратний метр у житлових комплексах, які знаходяться за 5 – 10 кілометрів від Києва. Вартість "квадрата" зросла на 1200 гривень, а середня ціна досягла позначки 21 000 гривень за квадратний метр.

Новобудови на відстані 20 кілометрів від столиці також подорожчали до 18 000 гривень за квадратний метр. У порівнянні з вереснем вартість збільшилася на 300 гривень.

Найбільшу динаміку зростання (+1200 гривень) продемонструвало Святопетрівське. Тут покупцям доведеться заплатити 18 700 гривень за квадрат. Ірпінь виріс на 600 гривень за квадратний метр, ціна квадратного метра становить 21 400 гривень.

Трохи менше здорожчало Вишневе (+1100 гривень), де жовтнева ціна за квадратний метр становить 23 000 гривні.

В яких районах незначне подорожчання

По 500 гривень до попередньої вартості додали Гостомель і Бориспіль – 18 000 гривень за квадратний метр, а також Вишгород – 22 100 гривень за квадрат.

Софіївська Борщагівка додала в ціні + 400 гривень, піднявшися до 20 800 гривень за квадратний метр. Бровари "підскочили" на 300 гривень – 18 000 гривень за квадрат.

На 200 гривень подорожчав квадрат у Гатному – 19 200 гривень

Де спостерігається зниження цін

Квадрат у Білогородці подешевшав на 800 гривень – вартість квадрата становить 15 100 гривень.

100 гривень в ціні втратила Буча, де метр квадратний вартує 19 000 гривень.

Читайте також Відомий девелопер назвав плюси та мінуси законопроєкту про гарантування прав на нерухомість

Варто чекати на посилення конкуренції

За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості України Юрія Піти, оскільки темпи зростання цін Києва й передмістя зрівнялися, конкуренція між столицею та її сателітами у наступні 3 – 4 роки лише посилиться.

Нині, за даними асоціації, понад 45% попиту на первинному ринку Київського регіону сконцентроване в передмісті. У середньому різниця у вартості житла в багатоквартирних будинках Києва та довколишніх містечках складає близько 25 – 30%. При цьому у майже 20% новобудов високого класу, що зводяться у передмісті, ціна вже вища, ніж у столиці.