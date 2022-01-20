В оголошенні зазначено, що "безкоштовне житло готове до вивезення" й новим власникам доведеться самостійно перемістити його на нову ділянку.

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Безкоштовний будинок під Сіднеєм: що відомо

За даними realestate.com.au, будинок із чотирма спальнями та двома ванними, а також земля на якій він розташований, оцінені в 1,56 мільйона доларів. Причому більшу частину вартості становить сам ділянка.

Аналогічну площу землі продають в передмісті Сіднею в середньому за 1,3 мільйона доларів, а витрати на знесення будинку можуть сягати 70 тисяч доларів. Відтак все більше австралійців "роздають" нерухомість за безцінь, щоб очистити ділянку та підготувати її під будівництво.



Будинок в ідеальному стані / Фото The Sun

Власники зазначають, що перевезення будівлі – це значно екологічніше, ніж її руйнування. Повторне використання конструкції зменшить кількість відходів. До того ж хтось із малозабезпечених верств населення отримає просторе та доступне житло.

В оголошенні вказано, що будинок перебуває у гарному стані. Як зовні, так і у середині відсутні будь-які пошкодження. Забрати його пропонують на початку березня. Витратитися майбутньому власнику доведеться лише на перевезення конструкції.