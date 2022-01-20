В объявлении говорится, что "бесплатное жилье готово к вывозу" и новым владельцам придется самостоятельно переместить его на новый участок.

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Бесплатный дом под Сиднеем: что известно

По данным realestate.com.au, дом с четырьмя спальнями и двумя ванными, а также земля на которой он расположен, оценены в 1,56 миллиона долларов. Причем большую часть стоимости составляет именно участок.

Аналогичную площадь земли продают в пригороде Сиднея в среднем за 1,3 миллиона долларов, а расходы на снос дома составят примерно 70 тысяч долларов. Следовательно, все больше австралийцев "раздают" недвижимость за бесценок, чтобы очистить участок и подготовить его под строительство.



Дом в идеальном состоянии / Фото The Sun

Владельцы отмечают, что перевозка здания – это значительно экологичнее, чем разрушение. Повторное использование конструкции снизит количество отходов. К тому же кто-то из малообеспеченных слоев населения получит просторное и доступное жилье.

В объявлении указано, что здание находится в хорошем состоянии. Как снаружи, так и внутри отсутствуют какие-либо повреждения. Забрать его предлагают в начале марта. Потратиться будущему владельцу придется только на перевозку конструкции.