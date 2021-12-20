Передноворічна активізація шахраїв на ринку оренди житла: як вберегтися

Напередодні свят активізувалися шахраї, які подобово "здають" котеджі та апартаменти в Карпатах туристам, хоча насправді таких будиночків не існує.

Аферисти, як правило, використовують фотографії реальних будинків, розміщують їх за неіснуючими адресами та залишають свої номери телефонів, а коли отримують гроші за оренду – просто зникають.

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На що варто звернути увагу

Насамперед варто порівняти ціни. Зазвичай у шахрайських оголошеннях ціни на подобову нерухомість значно нижчі.

"Замовили в Яремче будиночок, оплатили, приїхали, а його немає. Нещодавно на такий шахрайський гачок попалися дві туристки з Хмельниччини. Оголошення про оренду котеджу виявили в інтернеті. А там зараз подібних схем десятки", – зазначають місцеві мешканці.

Як застрахувати себе від шахраїв

Представник Асоціації фахівців з нерухомості в Україні Оксана Атаманюк рекомендує перевіряти всю інформацію, перш ніж переслати гроші за бронь.

Експерти рекомендують:

порівнювати зазначені в пропозиціях ціни і дані про житло з відомостями на спеціалізованих сайтах про нерухомість на курортах;

перед оформлення броні не соромитися ставити навідні та уточнюючі питання;

просити фото- і відеоогляди житла;

якщо мова йде про апартаменти, то запитувати документи, що підтверджують право власності або довіреність;

перед переказом грошей запитувати паспортні дані.

Крім цього, убезпечити себе можна, користуючися офіційними сервісами з оренди житла. Якщо орендодавець викликає підозри – спробуйте дізнатися чи можлива постоплата.