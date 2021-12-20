Аферисты, как правило, используют фотографии реальных домов, размещают их по несуществующим адресам и оставляют свои номера телефонов, а когда получают деньги за аренду – просто исчезают.

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На что следует обратить внимание

Прежде стоит сравнить цены. Как правило, в мошеннических объявлениях цены на посуточную недвижимость значительно ниже.

"Заказали в Яремче домик, оплатили, приехали, а его нет. Недавно на такой мошеннический крючок попались две туристки из Хмельницкой области. Объявление об аренде коттеджа обнаружили в интернете. А там сейчас подобных схем десятки", – отмечают местные жители.

Как застраховать себя от мошенников

Представитель Ассоциации специалистов недвижимости в Украине Оксана Атаманюк рекомендует проверять всю информацию, прежде чем переслать деньги за бронь.

Эксперты рекомендуют:

сравнивать указанные в предложениях цены и данные о жилье со сведениями на специализированных сайтах о недвижимости на курортах;

перед оформлением брони не стесняться задавать наводящие и уточняющие вопросы;

просить фото- и видеообзоры жилья;

если речь идет об апартаментах, то запрашивать документы, подтверждающие право собственности или доверенность;

перед переводом денег запрашивать паспортные данные.

Кроме того, обезопасить себя можно, пользуясь официальными сервисами по аренде жилья. Если арендодатель вызывает подозрения – попытайтесь узнать возможна ли постоплата.