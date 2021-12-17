Переорієнтація попиту і стабілізація цін: чого чекати від ринку нерухомості на початку 2022 року

За умови економічної стабільності та контрольованої епідеміологічної ситуації, ринок нерухомості залишатиметься стабільним впродовж усього першого кварталу 2022 року.

Ціни можуть зрости щонайбільше на 5 – 7%, прогнозують експерти Асоціації фахівців із нерухомості (рієлторів) України. Причому це підвищення торкнеться не усіх міст.

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Ціни на житло зростуть в межах 5 – 7%

Експерти зазначають, що незначне зростання цін можливе як на первинному, так і на вторинному ринку Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Харкова.

Які новобудови зростуть у ціні на початку 2022 року

Вартість житла економкласу залишатиметься практично без змін / Фото unsplash

Відчутне подорожчання можливе лише в ЖК комфорт-класу, які на початку 2022 року перейдуть на новий етап будівництва.

Всі інші класи житла залишаться приблизно на тому ж рівні, що й наприкінці 2021 року. З січня до березня ринок перейде у фазу затишшя, що пов'язано насамперед із падінням попиту. Проте вже із квітня вартість "квадрату" може зрости на 7% в Києві, Львові та Одесі та близько на 5% у Харкові та Дніпрі.

Майже 70% попиту в цей період буде сконцентровано на об’єктах класів комфорт та комфорт+ (нові формати житла), що впливатиме на цінову політику забудовників.

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За словами Юрія Піти, на початку 2022 року український ринок нерухомості очікує процес переорієнтації попиту. Найбільше зростання цін можливе на стадії будівництва до 1 року в сегментах комфорт-класу та бізнес-категорії. Натомість вартість популярного раніше житла економкласу в 90% об’єктів, що зводяться, залишатиметься практично без змін.

У 2022 році триватиме процес переорієнтації попиту на якісніші об’єкти, що за своїми характеристиками можуть задовольнити найвибагливішого покупця. Відповідно це впливатиме на формування цін,

– наголосив він.

Вартість "вторинки" вийде на плато

Вартість "вторинки" у 2022 році вийде на плато / Фото unsplash

Середнє зростання цін на вторинному ринку Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Харкова можливе в межах 5% на малогабаритні квартири площею до 50 "квадратів".

У першому кварталі 2022 року в найбільших містах України спостерігатиметься цінова стабільність. Зміни у вартості квартир прогнозують лише з квітня. Їх пов'язують із зростанням попиту.