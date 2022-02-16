Переоцінка потреб: у Бельгії різко дорожчають приватні будинки

На "зелених околицях" фламандських міст, таких як Гент, Антверпен та Левен спостерігається річне підвищення вартості квадратних метрів.

У зв'язку із цим, багато потенційних молодих покупців були вимушені піти із ринку житла.

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Приватні будинки в 5 столицях фламандських провінцій, серед яких Антверпен, Брюгге, Гент, Левен та Гасселт, подорожчали торік в середньому на 8,4%. Тим часом у Льовені та Генті ціна зросла більш ніж на 10%.

Аналітики спостерігають цікаву тенденцію – найбільше зростання цін спостерігається не у внутрішніх районах міст, а в "зелених передмістях", які межують з елітними поселеннями. У Льовені, наприклад, ціни на житло в центрі міста зросли лише на 5,9%.

Багато сімей у Льовені шукали зручний сімейний будинок з невеликим садом. Але пропозиція дуже обмежена, а ціни високі,

– розповідає нотаріус Анна-Софі Вільямс.

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За її словами, схожа ситуація спостерігається й у Генті.

Місто Гент та його передмістя мають попит через своє розташування. Але доступного житла не вистачає, і часто є чимало кандидатів на один будинок, що збільшує його вартість. Тому покупцям доводиться вибирати найвіддаленіші райони.

Аналогічний сплеск спостерігається в Антверпені та Гасселті та їх околицях. Ціни в Берхемі (район неподалік центру Антверпена) зросли на 14,3% у порівнянні зі зростанням на 8,5% у центрі міста. В передмісті Гасселта, ціни зросли на 15,9% у порівнянні з 5,3% у центральних районах.

Позитивна динаміка цін негативно відображується на купівельний здатності населення. Минулого року частка покупців у віці 30 років тут знизилася з 27,9% до 26,3%. Найбільше молодих покупців було в Антверпені (28,4%) та Генті (26,9%), найменше – у Льовені (20,9%).