В связи с этим многие потенциальные молодые покупатели были вынуждены уйти с рынка жилья.

Интересно Инновации на рынке недвижимости: как базовые нормы сосуществуют с новыми технологиями

Что известно о подорожании недвижимости в Бельгии

Частные дома в 5 столицах фламандских провинций, в том числе Антверпен, Брюгге, Гент, Левен и Хасселт, подорожали в прошлом году в среднем на 8,4%. Между тем, в Левене и Генте цена выросла более чем на 10%.

Аналитики наблюдают интересную тенденцию – наибольший рост цен наблюдается не во внутренних районах городов, а в "зеленых пригородах", граничащих с элитными поселениями. В Левене, например, цены на жилье в центре города выросли всего на 5,9%.

Многие семьи в Левене искали удобный семейный дом с небольшим садом. Но предложение очень ограничено, а цены высокие,

– рассказывает нотариус Анна-Софи Уильямс.

Чтобы ознакомиться с современными новостройками Киева и Львова, посмотрите каталог Корпорации Недвижимости РИЕЛ. Девелопер предлагает сотни квартир, среди которых вы обязательно найдете ту, что отвечает вашим потребностям.

По ее словам, похожая ситуация наблюдается и у Генти.

Город Гент и его пригороды пользуются спросом из-за своего расположения. Но доступного жилья не хватает, и часто есть немало кандидатов на один дом, что увеличивает его стоимость. Поэтому покупателям приходится выбирать самые отдаленные районы.

Аналогичный всплеск наблюдается в Антверпене и Гасселте и в их окрестностях. Цены в Берхеме (район недалеко от центра Антверпена) выросли на 14,3% по сравнению с ростом на 8,5% в центре города. В пригороде Гасселта цены выросли на 15,9% по сравнению с 5,3% в центральных районах.

Положительная динамика цен отрицательно отражается на покупательной способности населения. В прошлом году доля покупателей в возрасте 30 лет здесь снизилась с 27,9% до 26,3%. Больше всего молодых покупателей было в Антверпене (28,4%) и Генте (26,9%), меньше всего – в Левене (20,9%).