Перепони на ринку житла: чому АФНУ виступає проти законопроєкту про рієлтерську діяльність

У середу, 23 лютого на засіданні Верховної Ради України, розглядатиметься законопроєкт 3618 "Про рієлтерську діяльність в Україні".

Як повідомили редакції 24 каналу члени Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, прийняття цього законопроєкту негативно позначиться на якості надаваних послуг.

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Розповідаємо, чому спільнота рієлторів закликає народних депутатів не голосувати за законопроєкт, який охрестили "рейдерським".

Що не так із законопроєктом 3618 "Про рієлтерську діяльність в Україні"

Юрій Піта, президент АФНУ, зазначив, що прийняття цього документу матиме вкрай негативні наслідки не лише для рієлторської спільноти, а для всього ринку нерухомості.

Прийняття цього законопроєкту негативно позначиться на якості надаваних послуг, нав’яже клієнтам обов’язкове звернення до рієлторів, що порушує конституційні права власників нерухомості, та створить додаткові перепони на ринку,

– підкреслив очільник АФНУ.

Він також звернув увагу на те, що пропонований документ має на меті створити квазіорганізацію під назвою "Федерація", до якої повинні увійти всі без винятку професійні фахівці з нерухомості. І саме ця організація вирішуватиме, кому працювати, а кому ні. Експерт вважає, що ця норма законопроєкту є грубим втручанням в роботу конкурентного ринку. За його словами, з прийняттям цього документу вартість нерухомого майна може зрости на 2 – 3%, через здорожчання рієлторських послуг, від яких споживачі не матимуть права відмовитися.

Крім того, законопроєкт є корупціогенним. Очільник АФНУ нагадав, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вже надало свої негативні висновки щодо законопроєкту 3618, серед яких зокрема:

Порушення статті 41 Конституції України та норм цивільного законодавства прав власника на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном. Наділення новоствореної "Федерації" функціями контролю за рієлторською діяльністю. Корупційні ризики у зв’язку зі створенням, володінням та адмініструванням Єдиної інформаційної бази. Збільшення грошових та часових витрат на отримання дозвільних документів суб’єктами рієлторської діяльності (сертифікату суб’єкта рієлторської діяльності, кваліфікаційного свідоцтва брокера, кваліфікаційного свідоцтва фахівця у сфері рієлтерської діяльності) тощо.

Головна мета розробників законопроєкту 3618, як вважає експерт, – це створення корупційних схем та подальша монополізація ринку рієлторських послуг заради отримання надприбутків. Адже всі фахівці з нерухомості будуть зобов'язані витрачати зароблені кошти на утримання апарату організації, отримання Сертифікату та інших видів кваліфікаційних свідоцтв, на створення нових інформаційних баз та реєстрів.

За попереднім підрахунком АФНУ, щорічний прибуток "очільників" чи "наглядачів" за ринком, отриманий коштом рієлторів, може скласти щонайменше 100 мільйонів гривень.

Він зазначив, що в Україні не менше 40 – 45% угод на ринку нерухомості здійснюється за допомогою професійних фахівців з нерухомості. Водночас ринок рієлторських послуг є добровільним для клієнтів, а за допомогою закону не можна примусити власника звертатися за рієлторською послугою.

Такі положення проєкту закону схожі на схеми, які існували в роботі оцінювачів, тільки замість електронних приватних майданчиків з’явиться електронна приватна база об’єктів,

– додав очільник АФНУ.

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За його словами, попри численні звернення профільних організацій, ініціатори законопроєкту навіть не намагалися провести бодай якусь конструктивну зустріч, щоб узгодити основні розбіжності та почути думку учасників ринку.

Скидається на те, що законопроєкт 3618 винесено на розгляд саме тепер лише для того, щоб непомітно його протягти і "рейдернути" ринок на тлі можливого військового вторгнення,

– зазначив експерт.

Якою повинна бути альтернатива

Юрій Піта вважає, ринку потрібен по-справжньому фаховий закон, підготовлений за участі рієлторських спільнот та організацій, тим більше такі напрацювання вже є. Цей документ має ґрунтуватися на взаємовигідній співпраці всіх учасників ринку та базуватися на кількох принципових речах:

Рієлторські послуги мають надавати досвічені, сертифіковані фахівці згідно з узгодженими всіма учасниками ринку стандартами професії. Кожен фахівець повинен сам обирати, в якій професійній спільноті він зможе пройти навчання та отримати Сертифікат відповідності. Кожен рієлтор має бути суб’єктом підприємницької діяльності або офіційно працевлаштованою особою. Кожен професійний фахівець має право самостійно встановлювати вартість надаваних ним послуг. Встановлення критеріїв відповідальності за надання неякісних послуг та позбавлення права займатися рієлторською діяльністю за систематичні порушення. Запровадження механізмів співпраці між органами влади та професійними рієлторами задля можливості отримати інформацію, необхідну для надання якісних послуг: перевірка документів, доступ до баз даних тощо.

Він зазначив, що Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України наполягає на тому, щоб професійні об’єднання мали можливість створювати "рієлторські школи" (навчальні центри) та проводити сертифікацію.