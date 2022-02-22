Переселення в межах країни: в Ужгороді зросли ціни на оренду житла

В Ужгороді зросла оренда житла, запитують в основному 1- та 2-кімнатні квартири. Попит підвищився внаслідок переїзду до Закарпаття осіб зі східно-центральних міст-мільйонників.

Про це повідомила рієлторка з Ужгорода Оксана Смирнова. Зібрали найголовніше.

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Найвищий попит зараз в Ужгороді – це 1- та 2-кімнатні квартири, запитують житло жителі мільйонників, які тікають від війни. Переважно це кияни та жителі міста Харків,

– зазначає Смирнова.

Рієлторка зазначає, що підвищений попит тримається уже близько місяця.

"Найбільший ажіотаж був за кілька днів до та після 16 лютого. Переїздять сім'ї з дітьми та старшими батьками, також ті люди, які не мали свого житла в Києві та працювали дистанційно", – додала Смирнова.

За її словами, у зв'язку з цим у місті зросла ціна на оренду житла.

"Якщо раніше 1-кімнатна квартира в місті коштувала від 5 до 7 тисяч гривень, то зараз стартує від 7 тисяч, просять і 8,5, і 9 тисяч гривень. У принципі, люди готові платити 400 доларів за житло на місяць. Інша справа, що місцеві орендодавці не бажають здавати житло на місяць-два, хочуть укладати договори мінімум на пів року", – додала рієлторка.

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В Ужгороді зріс попит на комерційну нерухомість / Фото Unsplash

Нині активізувалися запити від клієнтів на оренду офісів в Ужгороді. Переважно запитують такі приміщення представники київських фірм, які, ймовірно, готуються до евакуації своїх бізнесів.

Рієлторка розповідає, що нещодавно потенційні орендарі запитували про три котеджі, розміщені поруч. Ймовірно, хтось хотів переїхати великою компанією, проте, зазначає Смирнова, Ужгород – невеличке місто для таких заявок.

Разом із тим експерт ринку житла на Закарпатті зазначила, що на часі також запити на будинки зі зручностями у приміських районах та селах поблизу міст – людям із сім'ями вигідніше орендувати таке житло на випадок термінового переїзду, ніж переплачувати за 1- чи 2-кімнатну квартиру у місті. Також Смирнова прогнозує, що на Закарпатті найближчим часом збільшиться попит на купівлю будинків у приміській зоні та селах, що розташовані неподалік від міст.