Об этом сообщила риелтор из Ужгорода Оксана Смирнова. Собрали самое главное.

Интересно Инновации на рынке недвижимости: как базовые нормы сосуществуют с новыми технологиями

Жилье в Ужгороде: что изменилось в феврале

Самый высокий спрос сейчас в Ужгороде – это 1- и 2-комнатные квартиры, запросы на жилье поступают от жителей миллионников, убегающих от войны. В основном это киевляне и жители города Харьков,

– отмечает Смирнова.

Риелтор отмечает, что повышенный спрос держится уже около месяца.

"Наибольший ажиотаж был за несколько дней до и после 16 февраля. Переезжают семьи с детьми и старшими родителями, также люди, которые не имели своего жилья в Киеве и работали дистанционно", – добавила Смирнова.

По ее словам, в связи с этим в городе выросла цена на аренду жилья.

"Если раньше 1-комнатная квартира в городе стоила от 5 до 7 тысяч гривен, то сейчас стартует от 7 тысяч, просят и 8,5 и 9 тысяч гривен. В принципе, люди готовы платить 400 долларов за жилье в месяц. Другое дело, что местные арендодатели не желают сдавать жилье на месяц-два, хотят заключать договоры минимум на полгода", – добавила риелтор.

Изучаете тонкости рынка недвижимости Украины? Разобраться с нюансами помогут эксперты из Корпорации Недвижимости РИЕЛ. Оставьте свой вопрос и девелопер ответит на него обратным сообщением!

Коммерческая недвижимость



В Ужгороде вырос спрос на коммерческую недвижимость / Фото Unsplash

В настоящее время активизировались запросы от клиентов по аренде офисов в Ужгороде. Преимущественно спрашивают такие помещения представители киевских фирм, которые предположительно готовятся к эвакуации своих бизнесов.

Риелторка рассказывает, что недавно потенциальные арендаторы спрашивали о трех коттеджах, расположенных рядом. Вероятно, кто-то хотел переехать большой компанией, однако, отмечает Смирнова, Ужгород – небольшой город для таких заявок.

Вместе с тем эксперт рынка жилья на Закарпатье отметила, что актуальными есть запросы на дома с удобствами в пригородных районах и селах вблизи городов – людям с семьями выгоднее арендовать такое жилье на случай срочного переезда, чем переплачивать за 1- или 2-комнатную квартиру в городе. Также Смирнова прогнозирует, что в Закарпатье в ближайшее время увеличится спрос на покупку домов в пригородной зоне и селах, расположенных неподалеку от городов.