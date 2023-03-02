Дві третини переселенців орендують квартиру в Києві, ще чверть – живуть у родичів, друзів, знайомих. У центрах для біженців, готелях, хостелах проживають 6 – 7%, у власному житлі – 2%, в будинку інших місцевих жителів – 1%.
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Чому ВПО обирають Київ
Основна причина – наявність у столиці родичів і близьких друзів (45%). Інші причини:
- можливість знайти роботу (26%);
- безпека міста в умовах війни (22%);
- прихильність до Києва, як до міста з можливостями, де можна почати нове життя (8 – 9%);
- вільні місця для тимчасового проживання (5%).
Ще 4% переселенцям було байдуже, куди виїжджати, а для 2% – це було рішення організації, що дбала про переселення.
Майже 80% опитаних ВПО зазначили про відсутність напруги у взаєминах з місцевими жителями. Близько 20% повідомили про наявність.
Цікаво, що тільки 28% переселенців пов'язують своє майбутнє з Києвом, ще 27% – швидше пов’язують. Близько третини ВПО не планують жити в столиці.