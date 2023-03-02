Две трети переселенцев арендуют квартиру в Киеве, еще четверть живут у родственников, друзей, знакомых. В центрах для беженцев, гостиницах, хостелах проживают 6 – 7%, в собственном жилье – 2%, в доме других местных жителей – 1%.

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Почему ВПЛ выбирают Киев

Основная причина – наличие в столице родственников и близких друзей (45%). Другие причины:

возможность найти работу (26%);

безопасность города в условиях войны (22%);

приверженность Киеву как городу с возможностями, где можно начать новую жизнь (8 – 9%);

свободные места для временного проживания (5%).

Еще 4% переселенцам было безразлично, куда выезжать, а для 2% – это было решение организации, заботящейся о переселении.

Почти 80% опрошенных ВПЛ отметили отсутствие напряжения во взаимоотношениях с местными жителями. Около 20% сообщили о наличии.

Интересно, что только 28% переселенцев связывают свое будущее с Киевом, еще 27% – скорее связывают. Около трети ВПЛ не планируют жить в столице.