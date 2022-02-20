У розмовах із рієлторами потенційні орендатори не приховують, що хотіли б пересидіти небезпеку. Переломними стали минулі вихідні. Відтак, у західних областях України – бум на оренду нерухомості.

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Які регіони мають найбільший попит

За словами рієлторів, нерухомістю в Івано-Франківську активно цікавляться вже 2 тижні. Переважно телефонують зі сходу та півдня України. Здебільшого великі компанії шукають офіси та житло для своїх співробітників.

За словами голови обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Віктора Фурдіяки, люди цікавляться орендою від 2 до 4 місяців з можливістю пролонгувати угоду. Деякі орендодавці вже зробили передоплату.

У Львові купують квартири з ремонтом, куди вже можна заселитися / Фото unsplash

У сусідньому Львові більшість орендодавців на такий короткий час здавати свою нерухомість не хочуть.

Зверніть увагу. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті створили комісію, яка працює над питанням можливого прибуття переселенців. Він додав, що на заході України готові прийняти мільйони біженців.

За словами рієлторки Тетяна Мурадової, у неї були клієнти, які забронювали житло на 10 днів, щоб пересидіти небезпечний період, але скасували бронь, оскільки обрали замість Львова Польщу. Також було звернення від невеличкої громади – дитячого навчального центру з проханням розмістити 120 осіб. Їх скерували до курортних Моршина та Трускавця, де є більше санаторіїв.

Тим часом у Тернополі та Луцьку спокійніше. За словами луцького рієлтора Романа Вольчинського, попит на нерухомість збільшується останніх тиждень-півтора. Звертаються, переважно, люди з Харкова, Києва, Дніпра.

У Чернівцях найчастіше питають про таунхауси, приватні будинки та заміську нерухомість. Останній дзвінок був від бізнесменів з Києва. Компанія шукає в оренду 20 квартир для працівників на 1 – 2 тижні.

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