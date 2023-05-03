Зі старої церкви у сучасний будинок: перевтілення, яке шокує

Якщо старі будинки піддаються реставрації та можуть отримати друге життя, то чому ж не застосувати таке перевтілення для старої церкви, подумали ці люди і придбали приміщення.

Аби перетворити будівлю в оновлене та сучасне житло, довелось докладати зусиль. Як зараз виглядає колись старовинна архітектурна пам'ятка, ділимось далі.

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Як виглядає сучасний дизайн у старій церкві

Церква була збудована у 1842 році та розташована на великій території площею понад 2000 квадратних метрів. Споруда виконана з каменю та більш ніж через століття була перетворена на унікальну резиденцію.



Власники зберегли старовинні предмети / Фото Realestate

Це маєток має велике значення історичної спадщини. Об'єкт отримав значну кількість запитів, значно вище середнього. Запити надходять від місцевих покупців з Хобарта, а також від населення штату та між штатами. Більшість покупців шукають унікальну нерухомість або, зокрема, колишні церкви,

– каже агент з нерухомості.

Власники, які викупили історичну будівлю, намагались зберегти її архітектурну цінність та поєднати з сучасними мотивами дизайну. Відтак вдалось створити унікальний культурний проєкт в регіоні.



Вітальня у старовинній церкві / Фото Realestate



Стильна спальня кімната / Фото Realestate



Ванна кімната / Фото Realestate



Сучасна та оригінальна кухня / Фото Realestate

Всередині залишаються автентичні предмети, такі як кафедра, орган і підставки для квітів, оригінальні світильники, скляні вікна та вітражі з релігійними сценами. Вхід до другої частини будинку здійснюється через подвійні двері, де тепер є велика зона відпочинку.

У 1950-х роках до будівлі прибудували недільну школу, де сьогодні розмістилась сучасна стильна кухня та вітальня. У цьому ж приміщенні є ванна кімната та спальня. Також є крита тераса з видом на зелені околиці.