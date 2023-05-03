Чтобы превратить здание в обновленное и современное жилье, пришлось прилагать усилия. Как сейчас выглядит когда-то старинный архитектурный памятник, делимся дальше.

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Как выглядит современный дизайн в старой церкви

Церковь была построена в 1842 году и расположена на большой территории площадью более 2000 квадратных метров. Сооружение выполнено из камня и более чем через столетие было превращено в уникальную резиденцию.



Владельцы сохранили старинные предметы / Фото Realestate

Это имение имеет огромное значение исторического наследия. Объект получил значительное количество запросов, значительно выше среднего. Запросы поступают от местных покупателей из Хобарта, а также населения штата и между штатами. Большинство покупателей ищут уникальную недвижимость или, в частности, бывшие церкви,

– говорит агент по недвижимости.

Владельцы, выкупившие историческое здание, пытались сохранить его архитектурную ценность и соединить с современными мотивами дизайна. Следовательно, удалось создать уникальный культурный проект в регионе.



Гостиная в старинной церкви / Фото Realestate



Стильная спальня / Фото Realestate



Ванная комната / Фото Realestate



Современная и оригинальная кухня / Фото Realestate

Внутри остаются аутентичные предметы, такие как кафедра, орган и цветочные подставки, оригинальные светильники, стеклянные окна и витражи с религиозными сценами. Вход во вторую часть дома осуществляется через двойную дверь, где теперь есть большая зона отдыха.

В 1950-х годах к зданию пристроили воскресную школу, где сегодня разместилась современная стильная кухня и гостиная. В этом же помещении есть ванная комната и спальня. Также есть крытая терраса с видом на зеленые окрестности.