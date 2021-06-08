Перетворив будинок на руїни: будівельник жорстоко помстився власнику об'єкта – фото до та після

У місті Лестер (Велика Британія) будівельник зруйнував особняк, у якому робив ремонт. Це сталося через конфлікт з власником об'єкту нерухомості.

Замовник відмовився сплатити чоловікові певну суму, через що той розлютився. Як нині виглядає будинок – дивіться нижче.

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Що сталося

За словами власника будинку, будівельні роботи почалися у лютому 2021 року. Найнятий будівельник мав побудувати двоповерхову прибудову, провести світло, а також зробити новий дах. Після того як господар отримав дозвіл на зазначені роботи, на ділянці встановили будівельні риштування. Незабаром між сторонами відбулася сварка. У результаті замовник відмовився заплатити будівельникові 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (134,5 тисячі гривень), а сам поїхав на відпочинок. Обурений будівельник в помсту перетворив будинок на руїни.

Так будинок виглядав після виконаних робіт / Фото leicestermercury

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Сусіди почали скаржитися на безлад на вулиці та жахливий стан тротуару. Власник, який все ще перебуває у відпустці, звернувся до правоохоронних органів.

Після повернення додому він також планує звернутися до місцевої влади, щоб привести дорогу до ладу.

Так будинок виглядає після того, як будівельник все зруйнував / Фото leicestermercury