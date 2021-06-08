Заказчик отказался оплатить мужчине определенную сумму, из-за чего тот пришел в ярость. Как сейчас выглядит дом – смотрите ниже.

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Что произошло

По словам владельца дома, строительные работы начались в феврале 2021 года. Нанятый строитель должен быть построить двухэтажную пристройку, провести свет, а также сделать новую крышу. После того как хозяин получил разрешение на указанные работы, на участке установили строительные леса. Вскоре между сторонами произошла ссора. В результате заказчик отказался заплатить строителю 3,5 тысячи фунтов стерлингов (134,5 тысячи гривен), а сам уехал на отдых. Возмущенный строитель в отместку превратил дом в руины.

Так дом выглядел после сделанных работ / Фото leicestermercury

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Соседи начали жаловаться на беспорядок на улице и ужасное состояние тротуара. Владелец, который все еще находится в отпуске, обратился в правоохранительные органы.

По возвращению домой он также планирует обратиться к местным властям, чтобы привести дорогу в порядок.

Так дом выглядит после того, как строитель все разрушил / Фото leicestermercury