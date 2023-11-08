Краків є одним із "найдорожчих" міст у Польщі, якщо брати до уваги нерухомість, а особливо на первинному ринку. Середня вартість квадратного метра в забудові становить близько 12 – 13 тисяч злотих. Проте варто зазначити, що у віддалених від центру районах ціни значно дешевші. На щастя для покупців, у віддалених від центру локаціях помітно дешевше. Цікаво, що в першому й другому кварталі цього року середні ціни угод у шести найбільших містах Польщі зросли в середньому на 5,1%, серед них і Краків.

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Які ціни на нові квартири в Кракові в листопаді

Кожного кварталу Нацбанк Польщі підсумовує ситуацію на ринку нерухомості в найбільших містах. Останні доступні дані про ціни на квартири є за другий квартал 2023 року. Отож середня ціна нової квартири в Кракові становить:

ціна пропозиції – 13 125 злотих за "квадрат";

ціна угоди – 11 669 злотих за "квадрат".

Як можна помітити, суми, які реально сплачують покупці, значно нижчі від тих, які вимагають власники чи агенти в оголошеннях. Цікаво, що в першому кварталі 2023 року ціна пропозиції у Кракові становила 12 140 злотих за квадратний метр, а ціна угоди – 11 519 злотих за квадратний метр.

Також дані про середню вартість житла в новобудовах публікують польські аналітики з Otodom Analytics. Експерти кажуть, що ціна (пропозиції) квадратного метра ще в кінці літа становила 14 200 злотих за "квадрат". Квартири можна було придбати за такою ціною: