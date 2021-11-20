Експерти зазначають, що ці зміни обумовлені зміцненням національної валюти. З огляду на це, розбираємося, якою є поточна ситуація на первинному ринку столиці.

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Загальна ситуація на столичному первинному ринку нерухомості

За даними порталу Address.ua, у жовтні 2021 року медіанна ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці знизилася на 1,6% у порівнянні із попереднім місяцем та склала 1 250 доларів за квадратний метр. Попри зниження ціни, за цей період було укладено на 15 – 18% угод менше, ніж місяцем раніше. Свою роль відіграло наближення новорічних свят – частина покупців відкладає купівлю на грудень в очікуванні акційних пропозицій від забудовників.

Окрім ситуації на валютному ринку, цінову стагнацію спровокувало зниження попиту після пікових показників вересня.

Ціни за квадратний метр розрізняються у квартирах різної площі та планування:

показник в категорії однокімнатних квартир у жовтні зменшився на 3%, і склав 1368 доларів,

у жовтні зменшився на 3%, і склав 1368 доларів, двокімнатних – 1235 доларів.

– 1235 доларів. медіанна вартість "квадрату" у трикімнатних квартирах становить 1 168 доларів.

Порівняння цін у вересні – жовтні 2021 року / Фото Address.ua

Структура цін за районами

Структура цін за районами / Фото Address.ua

Одним з найдорожчих районів в столиці, як і раніше залишається Печерський район: вартість "квадрата" тут сягає 1979 доларів.

На другому місці – Шевченківський район з медіанною вартістю "квадрата" – 1860 доларів. За квадратний метр у Голосіївському районі просять в середньому 1674 доларів. В Оболонському та Подільському – 1267 та 1230 доларів відповідно.

Мінімальна ціна – 1003 доларів зафіксована в Деснянському районі.

При цьому найбільший інтерес у покупця викликав Голосіївський район столиці. Частка переглядів оголошень в цьому районі склала 26% від загальної кількості переглядів. Далі в пріоритеті покупця Дарницький район (13% переглядів). Дніпровський та Шевченківський райони – 12% та 11% відповідно.

Якою столичною нерухомістю цікавилися найактивніше

У жовтні найвищий попит мали квартири в ціновому діапазоні 50 000 – 70 000 доларів. Цю нерухомість шукало 35% користувачів. Менший інтерес проявляли до житла, вартістю 30 000 доларів (26% від загальної кількості запитів). Попит на житло 30 000 – 50 000 доларів скоротився до 20% запитів, а від – 70 000 доларів та вище – до 19%.

Найбільше користувачі цікавилися двокімнатними квартирами (41% запитів).

(41% запитів). Кількість охочих придбати однокімнатне житло скоротилася до 39%.

Трикімнатні квартири, як і у попередніх місяцях, залишилися найменш популярними. Ними цікавилося лише 19% користувачів порталу.

Розподіл ринку нерухомості

У жовтні продовжував домінувати первинний ринок нерухомості. Водночас частка осіб, які цікавилися вторинним ринком збільшилася. Розподіл попиту між первинним і вторинним ринками був наступним: 72% користувачів цікавилися покупкою нерухомості на первинному ринку; 28% – на вторинному.