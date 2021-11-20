Эксперты отмечают, что эти изменения обусловлены укреплением национальной валюты. Учитывая это, разбираемся, какова текущая ситуация на первичном рынке столицы.

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Общая ситуация на столичном первичном рынке недвижимости

По данным портала Address.ua, в октябре 2021 года медианная цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке столицы снизилась на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1250 долларов за квадратный метр. Несмотря на понижение цены, за этот период было заключено на 15 – 18% сделок меньше, чем месяцем ранее. Свою роль сыграло приближение новогодних праздников – часть покупателей откладывает покупку до декабря в ожидании акционных предложений от застройщиков.

Помимо ситуации на валютном рынке, ценовую стагнацию спровоцировало снижение спроса после пиковых показателей сентября.

Цены за квадратный метр различаются в квартирах разной площади и планировки:

показатель в категории однокомнатных квартир в октябре уменьшился на 3% и составил 1368 долларов,

в октябре уменьшился на 3% и составил 1368 долларов, двухкомнатных – 1235 долларов.

– 1235 долларов. медианная стоимость "квадрата" в трехкомнатных квартирах составляет 1168 долларов.

Сравнение цен в сентябре – октябре 2021 года / Фото Address.ua

Структура цен по районам

Структура цен по районам / Фото Address.ua

Одним из самых дорогих районов в столице по-прежнему остается Печерский район: стоимость "квадрата" здесь достигает 1979 долларов.

На втором месте – Шевченковский район с медианной стоимостью "квадрата" – 1860 долларов. За квадратный метр в Голосеевском районе просят в среднем 1674 долларов. В Оболонском и Подольском – 1267 и 1230 долларов соответственно.

Минимальная цена – 1003 долларов зафиксирована в Деснянском районе.

При этом самый большой интерес у покупателя вызвал Голосеевский район столицы. Доля просмотров объявлений в этом районе составила 26% от общего количества просмотров. Далее в приоритете покупателя Дарницкий район (13% просмотров). Днепровский и Шевченковский районы – 12% и 11% соответственно.

Какой столичной недвижимостью интересовались активнее всего

В октябре самый высокий спрос имели квартиры в ценовом диапазоне 50 000 – 70 000 долларов. Эту недвижимость искало 35% пользователей. Меньший интерес проявляли к жилью стоимостью 30 000 долларов (26% от общего количества запросов). Спрос на жилье 30 000 – 50 000 долларов сократился до 20% запросов, а от – 70 000 долларов и выше – до 19%.

Больше всего пользователи интересовалис ь двухкомнатными квартирами (41% запросов).

(41% запросов). Количество желающих приобрести однокомнатное жилье сократилось до 39%.

Трехкомнатные квартиры, как и в предыдущих месяцах, остались менее популярными. Ими интересовалось только 19% пользователей портала.

Распределение рынка недвижимости

В октябре продолжал доминировать первичный рынок недвижимости. В то же время доля интересовавшихся вторичным рынком увеличилась. Распределение спроса между первичным и вторичным рынками было следующим: 72% пользователей интересовались покупкой недвижимости на первичном рынке; 28% – на вторичном.