У передмісті Києва подорожчали квартири: скільки коштує "квадрат"

На ринку нерухомості у передмісті Києва триває зростання цін. З кожним місяцем квадратний метр житла обходиться все дорожче.

Стійкий попит на житло поблизу столиці почався з епідемії коронавірусу – люди хочуть жити за містом. Що відбувається з цінами на нерухомість у передмісті – читайте нижче.

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Як ростуть ціни та скільки коштує квадратний метр

У середині травня середня ціна "квадрата" у передмісті склала 17,7 тисячі гривень, додавши за місяць 1,7% (300 гривень), при цьому зростання у доларах склало 1,6% (10 доларів). З початку 2021 року вартість квадратного метра житла зросла на 4,7% у гривні (800 гривень) та на 6,7% у доларах (40 доларів).

Ціна за квадратний метр у новобудовах залежить від віддаленості комплексу від Києва. У ЖК, які знаходяться в межах 5 кілометрів від столиці, – 18,9 тисячі гривень, в радіусі 5 – 10 кілометрів – 18,1 тисячі гривень. В об'єктах, які розташовані в 10 – 20 кілометрах від Києва – 16,7 тисячі гривень за квадратний метр.

На початку року "квадрат" у квартирі під Києвом можна було купити за 17,9 тисячі гривень в радіусі до 5 кілометрів; 17,8 тисячі гривень – на відстані від 5 до 10 кілометрів; 15,6 тисячі гривень – 10 – 20 кілометрах від столиці.

Житло під Києвом дорожчає / Фото 24 канал

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Від чого залежать ціни на квартири під Києвом

Першим фактором, який впливає на ціну квадратного метра у ЖК під Києвом, є здорожчання собівартості будівництва. Так, з початку року зросла вартість керамоблока, арматури й утеплювача. У зв'язку з цим, забудовники змушені підвищувати ціни. Квартири у вдало розташованих ЖК обійдуться дорожче.

Також мають значення:

формат новобудови;

етап будівництва;

готовність об'єкта;

віддаленість від міста;

інфраструктура;

транспортна розв'язка.

Експерти впевнені, що влітку 2021 року ціни на квартири у Києві піднімуться ще на 3 – 5% залежно від об'єкта, його віддаленості від столиці та інших факторів.

Ціна за "квадрат" у новобудові під Києвом залежить від багатьох факторів / Фото Pixabay