Розповідаємо про особливості нерухомості, площу ділянки, а також скільки доведеться заплатити за житло такого формату.

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Резиденція під Києвом майже за 50 мільйонів гривень

Фасад резиденції / Фото Blagovist

У селі Вища Дубечня (Вишгородський район) продають триповерховий будинок за 48,14 мільйона гривень. Також у вартість пропозиції входить 210 "соток" землі, де обладнано місце для тенісного корту та гелікоптерного майданчика.

Що є у будинку / Фото Blagovist

Згідно з оголошенням, у будинку є 8 кімнат, підведені усі комунікації, виконано ремонт у класичному стилі. Зокрема новим власникам пропонують: простору вітальню, кухню-їдальню (площею 180 метрів квадратних), кімнату для відпочинку, домашній кінотеатр, спортивний зал, кабінет, сауну, басейн та зимовий сад. Усі кімнати обставлені вишуканими меблями, виготовленими "під замовлення".

Нагадаємо, раніше експерти зазначили, що через зростання вартості комунальних послуг, заміські маєтки площею понад 400 квадратних метрів можуть простоювати в очікуванні покупця й понад рік.

Крита альтанка з виходом до басейну / Фото Blagovist

Також на території резиденції є гостьовий будинок площею 250 квадратних метрів, альтанка, літній будиночок із виходом на басейн, місце для гелікоптерного майданчика та тенісного корту.

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