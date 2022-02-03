Розповідаємо про особливості нерухомості, площу ділянки, а також скільки доведеться заплатити за житло такого формату.
Читайте також Скільки коштують новобудови у Києві: порівняння цін за класом та площею
Резиденція під Києвом майже за 50 мільйонів гривень
Фасад резиденції / Фото Blagovist
У селі Вища Дубечня (Вишгородський район) продають триповерховий будинок за 48,14 мільйона гривень. Також у вартість пропозиції входить 210 "соток" землі, де обладнано місце для тенісного корту та гелікоптерного майданчика.
Що є у будинку / Фото Blagovist
Згідно з оголошенням, у будинку є 8 кімнат, підведені усі комунікації, виконано ремонт у класичному стилі. Зокрема новим власникам пропонують: простору вітальню, кухню-їдальню (площею 180 метрів квадратних), кімнату для відпочинку, домашній кінотеатр, спортивний зал, кабінет, сауну, басейн та зимовий сад. Усі кімнати обставлені вишуканими меблями, виготовленими "під замовлення".
Крита альтанка з виходом до басейну / Фото Blagovist
Також на території резиденції є гостьовий будинок площею 250 квадратних метрів, альтанка, літній будиночок із виходом на басейн, місце для гелікоптерного майданчика та тенісного корту.