Рассказываем об особенностях недвижимости, площади участка, а также сколько придется заплатить за жилье такого формата.

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Резиденция под Киевом почти за 50 миллионов гривен



Фасад резиденции / Фото Blagovist

В селе Высшая Дубечня (Вышгородский район) продают трехэтажный дом за 48,14 миллиона гривен. Также в стоимость предложения входит 210 "соток" земли, где оборудовано место для теннисного корта и вертолета.

Что есть в доме / Фото Blagovist

Согласно объявлению, в доме есть 8 комнат, подведены все коммуникации, выполнен ремонт в классическом стиле. В частности, новым владельцам предлагают: просторную гостиную, кухню-столовую (площадью 180 метров квадратных), комнату отдыха, домашний кинотеатр, спортивный зал, кабинет, сауну, бассейн и зимний сад. Все комнаты обставлены изысканной мебелью, изготовленной "под заказ".

Напомним, ранее эксперты отметили, что из-за роста стоимости коммунальных услуг загородные дома площадью более 400 квадратных метров могут простаивать в ожидании покупателя и более года.



Беседка с выходом к бассейну / Фото Blagovist

Также на территории резиденции есть гостевой дом площадью 250 квадратных метров, беседка, летний домик с выходом на бассейн, место для вертолета и теннисного корта.

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