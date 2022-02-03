Під Києвом продають елітну резиденцію з гелікоптерним майданчиком: вартість

Днями на сайті одного з українських агенств нерухомості, розмістили оголошення про продаж "елітної резиденції", яка містить 8 кімнат, місце для тенісного корту та гелікоптерний майданчик.

Розповідаємо про особливості нерухомості, площу ділянки, а також скільки доведеться заплатити за житло такого формату.

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Резиденція під Києвом майже за 50 мільйонів гривень

Фасад резиденції / Фото Blagovist

У селі Вища Дубечня (Вишгородський район) продають триповерховий будинок за 48,14 мільйона гривень. Також у вартість пропозиції входить 210 "соток" землі, де обладнано місце для тенісного корту та гелікоптерного майданчика.

Що є у будинку / Фото Blagovist

Згідно з оголошенням, у будинку є 8 кімнат, підведені усі комунікації, виконано ремонт у класичному стилі. Зокрема новим власникам пропонують: простору вітальню, кухню-їдальню (площею 180 метрів квадратних), кімнату для відпочинку, домашній кінотеатр, спортивний зал, кабінет, сауну, басейн та зимовий сад. Усі кімнати обставлені вишуканими меблями, виготовленими "під замовлення".

, раніше експерти зазначили, що через зростання вартості комунальних послуг, заміські маєтки площею понад 400 квадратних метрів можуть простоювати в очікуванні покупця й понад рік.

Крита альтанка з виходом до басейну / Фото Blagovist

Також на території резиденції є гостьовий будинок площею 250 квадратних метрів, альтанка, літній будиночок із виходом на басейн, місце для гелікоптерного майданчика та тенісного корту.