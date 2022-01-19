Під Києвом продають "замок Дракули" за 1 мільйон доларів: як виглядає помпезна нерухомість

Неподалік Києва продають готичний будинок, стилізований під середньовічний замок. Власники просять за помпезну нерухомість 1 мільйон доларів.

Відповідне оголошення опублікували 18 січня у фейсбук-групі "Продаж квартир без комісії у Києві та області". Наразі публікація видалена.

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"Середньовічний замок" за 8 кілометрів від Києва



Будинок за 1 мільйон доларів / Фото glavcom

Як зазначають автори оголошення, за 1 мільйон доларів нові власники отримають не лише будинок площею 500 "квадратів", але й 1,2 гектара землі, будиночок для охорони з гаражем та підсобними приміщеннями у 150 "квадратів", простору стайню та власний сквер.



Столова із різьбленими меблями / Фото glavcom

Відчинивши двері розкішного, величного і трохи загадкового замку, ми опиняємося в Середньовіччі… Нас зустрічають величні 12-метрові стелі залу, антикварні меблі французького походження (яка доставлялася в Україну кораблями),

– вказано в оголошенні.

У будинку є їдальня, кухня, камінна зала, кабінет, бібліотека, господарська спальня (з власною ванною кімнатою та вбиральнею), кімната для перегляду телевізора, винний льох, спальня для гостей дому, технічні приміщення та навіть шубна. Все це стилізовано під епоху Середньовіччя.

Як виглядає "замок Дракули" під Києвом / Фото glavcom

Інтер’єр будинку виконаний у сіро-коричневих відтінках, всередині багато каменю, дерева та імітації каміння. За словами авторки оголошення, дизайн "замку" виконаний таким чином, що тут не доведеться проводити ремонтні роботи.

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Будь-яку кімнату можна переобладнати під ще одну спальню або дитячу. Конюшню ж пропонують переробити під сауну.



Ванна кімната / Фото glavcom

У будинку чимало масивних різьблених меблів, кованих елементів та оксамиту.



Інтер’єр будинку виконаний у сіро-коричневих відтінках / Фото glavcom