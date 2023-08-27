Перед фарбуванням треба очистити стіни від пилу та бруду, павутини, а в деяких кімнатах – від слідів від жиру чи олівців. Це забезпечить гарне зчеплення фарби зі стіною. Також відомі виробники фарби кажуть, що так покриття буде гладше.

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Очищення стін перед фарбуванням

За допомогою ганчірки очистьте пил або павутину з верхніх кутів і плінтусів. Потім помийте стіни розчином теплої води з милом. Це дуже простий і найкращий засію для миття стін, який рекомендують відомі малярні компанії.

Вимийте стіни, які потрібно пофарбувати, круговими рухами, перш ніж сполоснути їх водою. Важливо не використовувати занадто багато води та залишити стіни повністю висохнути перед фарбуванням,

– каже генеральний директор американської малярної компанії Андре Казімірскі.

Очищення стін з використанням м'якого мийного засобу часто є достатнім. Однак на стінах в кухні може залишатися жир, а на стінах дитячої кімнати – сліди від кольорових олівців, фломастерів тощо.

У цьому випадку вам може знадобитися тринатрійфосфат. Це хімічна сполука, яку слід використовувати обережно й тільки згідно з інструкцією.

Після очищення стін експерти радять ретельно прибрати кімнату. "Буде гарною ідеєю пропилососити кімнату, щоб позбутися сміття, яке могло впасти на підлогу під час очищення. Це гарантує, що бруд не потрапить на вологу фарб", – каже менеджер з продажу фарби Джим Надо.