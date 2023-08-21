Підлога в маленькій кухні: три варіанти, які візуально збільшують простір

Кухні мають бути якомога просторішими. Якщо площа маленька, то варто скористатися кількома трюками, щоб покращити ситуацію.

Ретельно підібрана кухонна підлога може трансформувати цю зону, здаючись більшою, ніж вона є. Від кольору, обробки, розміру та візерунка, залежить дуже багато. Експерти з дизайну розповіли про три типи покриттів, які візуально збільшують кухню.

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Використовуйте світлі кольори

Один з основних способів зробити кухню просторішою – це підсилити ефект природного світла, додавши світів або яскраві кольори.

"Під час вибору підлоги для маленької кухні світлі та яскраві кольори часто є найкращим вибором для створення ілюзії більшого простору. Світлий дерев'яний відтінок, світло-сіра або біла підлога будуть відбивати світло та робити кімнату більш відкритою", – радить каже експертка Розі Елліот Kitchen Appliance Answer.

Інші нейтральні кольори, такі як бежевий, слонова кістка, кремові та пастельні, також можуть "відкрити простір".

"Темна підлога, як правило, має протилежний ефект, створюючи відчуття замкнутості та тісноти маленької кухні", – продовжує Розі Елліот.

Створіть потік кольору

Ще один спосіб підсилити ілюзію просторішої кухні – використовувати однакову підлогу на кухні та суміжних кімнатах, щоб створити потік. Мовиться про використання однакової кухонної плитки або світлої паркетної підлоги в залі чи їдальні, що зробить вашу кухню та інші кімнати більш просторими.

Ви також можете створити однорідний вигляд на своїй кухні, поєднавши підлогу зі стінами та шафами подібних відтінків. Це також має здатність збільшувати кімнату.

Артем Кроповінський, дизайнер інтер'єру та засновник компанії Arsight, вважає: "Дотримання монохроматичної колірної гами може бути корисним. Це зменшує візуальну фрагментацію, через яку кімната часом відчувається звуженою. Згуртована палітра, де підлога та стіни близькі за відтінком, може змінити все".

Контраст теж можливий

Створити відчуття більшого простору на кухні можна і за допомогою контрастів, які додають глибини.

Якщо ви виберете темнішу підлогу, але світлі стіни та шафи, то кімната стане візуально вищою. Цей баланс запобігає створенню надто "важкої" кухні.

Артем Кроповінський додає: "У той час, як світлі кольори завжди зроблять простір більшим, темні можуть це зробити за певних умов. Наприклад, встановіть темний острівний стіл на тлі світлої підлоги та стін – це додасть глибини, не створюючи відчуття тісноти".