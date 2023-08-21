Тщательно подобранный кухонный пол может трансформировать эту зону, казалось больше, чем она есть. От цвета, отделки, размера и узора зависит очень многое. Эксперты по дизайну рассказали о трех типах покрытий, визуально увеличивающих кухню.

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Используйте светлые цвета

Один из основных способов сделать кухню более просторной – это усилить эффект естественного света, добавив миров или яркие цвета.

"При выборе пола для маленькой кухни светлые и яркие цвета часто являются лучшим выбором для создания иллюзии большего пространства. Светлый деревянный оттенок, светло-серый или белый пол будут отражать свет и делать комнату более открытой", – советует эксперт Рози Эллиот. Kitchen Appliance Answer.

Другие нейтральные цвета, такие как бежевый, слоновая кость, кремовые и пастельные также могут "открыть пространство".

"Темный пол, как правило, имеет противоположный эффект, создавая ощущение замкнутости и тесноты маленькой кухни", – продолжает Рози Эллиот.

Создайте поток цвета

Еще один способ усилить иллюзию более просторной кухни – использовать одинаковый пол на кухне и смежных комнатах, чтобы создать поток. Речь идет об использовании одинаковой кухонной плитки или светлого паркетного пола в зале или столовой, что сделает вашу кухню и другие комнаты более просторными.

Вы также можете создать однородный вид своей кухни, соединив пол со стенами и шкафами подобных оттенков. Это также способно увеличивать комнату.

Артем Кроповинский, дизайнер интерьера и основатель компании Arsight, считает: "Соблюдение монохроматической цветовой гаммы может оказаться полезным. Это уменьшает визуальную фрагментацию, из-за которой комната подчас ощущается суженной. Сплоченная палитра, где пол и стены близки по оттенку, может изменить все" .

Контраст тоже возможен

Создать ощущение большего пространства на кухне можно и с помощью контрастов, придающих глубины.

Если вы выберете более темный пол, но светлые стены и шкафы, то комната станет визуально выше. Этот баланс предотвращает создание слишком "тяжелой" кухни.

Артем Кроповинский добавляет: "В то время как светлые цвета всегда сделают пространство больше, темные могут это сделать при определенных условиях. Например, установите темный островной стол на фоне светлого пола и стен – это придаст глубины, не создавая ощущения тесноты".