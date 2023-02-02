В Україні змінили умови іпотеки для молоді: головні нововведення

Держмолодьжитло оновило механізм іпотечного кредитування молоді. Вигідніші умови купівлі житла набрали чинності 1 лютого.

Для цього змінений Порядок надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла. Що змінилося – розповідаємо далі.

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Кредитування Держмолодьжитло здійснює на виконання Державної програми забезпечення молоді нерухомістю на 2013 – 2023 роки та на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 488 від 11 травня 2011 року. Кредитування здійснюється за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, сформованого Міністерством розвитку громад та територій України.

Умови іпотечної програми

На молодіжний кредит може претендувати:

молода сім’я громадян України, де вік кожного з подружжя – до 35 років включно (або одинокі молоді громадяни такого ж віку);

сім’я (чи одинокі молоді громадяни), де чоловік або дружина є вченим віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук за умови, що вік іншого з подружжя не перевищує 35 років включно;

претендентом подана і зареєстрована заява-анкета;

особа, що претендує на кредит, перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов ("квартирний облік", його ведуть місцеві органи влади); у кожного з членів молодої сім’ї відсутнє у власності житло, крім житла на території з Переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією; кожен член сім’ї володіє житлом, площа якого не перевищує 13,65 метра квадратних;

підтвердження особою своєї платоспроможності: після сплати щомісячного платежу за кредитом залишок середньомісячного доходу кандидата і повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим за прожитковий мінімум на кожного члена сім’ї;

кандидат не належить до підсанкційних осіб.



В Україні оновили умови молодіжного житлового кредитування / Фото Finance

Термін кредитування – до 20 років.

Фіксована відсоткова ставка на весь період кредитування – 7% річних. Перший внесок сім’ї складає 6% вартості житла. Площа житла, на яку можна отримати кредит, становить 52,5 метри квадратних на одинокого громадянина України чи сім’ю з двох осіб і 21 метр квадратний на кожного наступного члена сім’ї.

Кредитування за молодіжною програмою здійснюється за чергою згідно з датою подання заяв-анкет від громадян. Інформація про місце громадянина в черзі та про рух черги розміщується на сайтах регіональних відділень Держмолодьжитла у відповідному розділі вкладки "Житлові програми".

На які об’єкти Фонд видасть кредит за цією програмою:

житло, збудоване не більше ніж 50 чи реконструйовано не більше 35 років тому;

житло, що будується.

Вибір об’єкта кредитування є вільним – родина самостійно шукає житло, яке планує придбати в кредит. При цьому молодіжний кредит надається на будівництво чи придбання житла на всій території України, незалежно від місця подання кандидатом і реєстрації заяви-анкети. Виняток – об’єкт кредитування не може перебувати на території, що входить до затверджуваного Мінреінтеграції Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Де зареєструватися для участі в програмі: