Як розповідає експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак, найбільше подорожчали квартири класу "комфорт плюс" та житло в поліфункціональних житлових комплексах із міксом інфраструктури, особливо якщо там є різноманітні хаби чи коворкінги.

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Житло дорожчає і в бізнес-сегменті, у комплексах квартальної забудови. На думку Берещак, найгірше зараз доводиться мас-маркету. Такі квартири практично не продаються.

Експерт припускає, що в будинках такого класу покладатимуться на державні програми відновлення житла та купівлі квартир пільговим категоріям за державні гроші. Також – частково на іпотеку. Але це досить складно, адже середній покупець зараз не готовий жертвувати особистим комфортом.

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Серед головних запитів потенційних покупців житла:

розвинута інфраструктура – наявність в житловому комплексі або поруч навчальних центрів, закладів, магазинів;

– наявність в житловому комплексі або поруч навчальних центрів, закладів, магазинів; елементи безпеки – закрита територія, охорона комплексу, відчуття сусідів як одного ком'юніті;

закрита територія, охорона комплексу, відчуття сусідів як одного ком'юніті; енергетична незалежність , продуманість автономних засобів енергії та тепла на випадок форс-мажору;

, продуманість автономних засобів енергії та тепла на випадок форс-мажору; віддаленість від енергетичних та будь-яких інших стратегічних об'єктів, які стають ціллю ракетних ударів російських окупантів.

Не скажу, що буквально кожен покупець приходить до відділу продажу і каже: "ви знаходитесь поряд з ТЕЦ, купувати не буду". Все ж таки не так багато комплексів у Києві знаходяться поряд з такими об'єктами. Але на це теж звертають увагу,

– наголошує Вікторія Берещак.

Таку ж думку поділяє і представник консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький. За його словами, на ринку щодня фіксують певні зміни. Ще місяць тому ніхто не міг уявити, що розташування житлового будинку біля підстанцій стане при виборі житла серйозною проблемою: зараз такі квартири дуже складно продати, навіть зі знижкою.

Якщо раніше продавці привертали увагу покупців красивими описами пентхаусів з мальовничим краєвидом на місто, то сьогодні люди навіть із вищим доходом хочуть частіше купити житло нижчим класом. Хочуть більше зберегти гроші та бояться, що в будівлю може прилетіти чергова російська ракета.