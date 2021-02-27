Планування гардеробної у квартирі та будинку: популярні варіанти

Гардеробна вважається ідеальним місцем для зберігання речей, тому останніми роками стала дуже популярним елементом у квартирах і будинках.

Як правильно спланувати гардеробну – розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.

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Спланувати гардеробну можна кількома способами, в залежності від площі, віконних і дверних прорізів, кількості речей власників і їхніх побажань,

– зазначила Ілляшенко.

Планування гардеробної

Кутова

Цей варіант відмінно підійде для невеликої спальні, передпокою, мансарди і дитячої кімнати. Система зберігання, розміщена під кутом 90 градусів, дозволить вмістити удвічі більше речей, ніж звичайна шафа-купе.

Кутова гардеробна – зручно і стильно / Фото dekorin

Паралельне планування

Відмінне рішення для подовжених приміщень.

Пам'ятайте, як у Керрі Бредшоу: "А з вікном або дзеркалом навпроти дверей буде беліссімо". Ідеальне денне світло для блогерів, щоб знімати свій лук оф зе дей,

– додала дизайнерка інтер'єру.

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Лінійне

Цей варіант візуально нагадує шафу-купе, але в нього можна зайти і пройтися уздовж улюблених нарядів. Таке рішення ідеально підійде для прямокутної спальні.

П-подібне планування

На думку дизайнерки інтер'єру, цей варіант є одним з найбільш зручних для великої гердеробної. Для того щоб було комфортно використовувати всі полиці, центральна частина повинна бути довжиною не менше, ніж 1,5 м. У такій гардеробній помістяться пуф і дзеркало. Також можна передбачити невеликий пенал для господарського інвентарю (прасувальна дошка, відра, швабра, пилосос тощо.).

П-образна гардеробна, як правило, використовується у великих приміщеннях / Фото pinterest

При плануванні гардеробної, згадайте тісні і темні примірочні, щоб не напланувати такого вдома,

– резюмувала Поліна Ілляшенко.