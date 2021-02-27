Гардеробная считается идеальным местом для хранения вещей, поэтому в последние годы стала очень популярным элементом в квартирах и домах.

Как правильно спланировать гардеробную – рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Спланировать гардеробную можно несколькими способами, в зависимости от площади, оконных и дверных проемов, количества вещей владельцев и их пожеланий,

– отметила Ильяшенко.

Планировка гардеробной

Угловая

Этот вариант отлично подойдет для небольшой спальни, прихожей, мансарды и детской комнаты. Система хранения, размещенная под углом 90 градусов, позволит вместить в два раза больше вещей, чем обычный шкаф-купе.

Угловая гардеробная – удобно и стильно / Фото dekorin

Параллельная планировка

Отличное решение для удлиненных помещений.

Помните, как у Кэрри Бредшоу: "А с окном или зеркалом напротив двери будет белиссимо". Идеальный дневной свет для блогеров, чтобы снимать свой лук оф зе дей,

– добавила дизайнер интерьера.

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Линейная

Этот вариант визуально напоминает шкаф-купе, но в него можно зайти и пройтись вдоль любимых нарядов. Такое решение идеально подойдет для прямоугольной спальни.

П-образная планировка

По мнению дизайнера интерьера, этот вариант является одним из самых удобных для большой гардеробной. Для того чтобы было комфортно использовать все полки, центральная часть должна быть длиной не менее 1,5 м. В такой гардеробной также поместятся пуф и зеркало. Также можно предусмотреть небольшой пенал для хозяйственного инвентаря (гладильная доска, ведра, швабра, пылесос и пр.).

П-образная гардеробная, как правило, используется в больших помещениях / Фото pinterest

При планировке гардеробной, вспомните тесные и темные примерочные, чтобы не напланировать такого дома,

– резюмировала Полина Ильяшенко.