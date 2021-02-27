Роблячи ремонт у квартирі або будинку, у багатьох власників виникає питання, що робити зі стиками підлогових покриттів.

Які варіанти існують і в чому їх особливості – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Важлива деталь, яка у майбутньому впливає на враження про ремонт – це стик покриттів. Тому важливо продумати її ще на етапі проєктування,

– зазначила Морозова.

Вона пояснила, що найчастіше стик підлогових покриттів робиться у вигляді порожка. Він приховує невеликі дефекти і захищає краї покриттів від відколів.

Які бувають стики підлогових покриттів

Компенсатор з пробки

За словами дизайнерки інтер'єру, цей тип стику є дуже популярним. Він підходить для плитки / ламінату / паркету. Крім того, він майже непомітний в інтер'єрі, а за бажання пробку можна пофарбувати у колір підлоги. До недоліків цього варіанту можна віднести недовговічність.

Пробка – один з варіантів для стику підлогових покриттів​ / Фото polonest

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Металевий поріжок

Поріжок з металу Т-подібної форми – варіант, який підійде для стику матеріалів, укладених плаваючим способом (наприклад, плитки / ламінату). За словами дизайнерки інтер'єрів, крім функціональності, таке рішення виконує також декоративну функцію.

Без порожка зовсім

Якщо стикуєте матеріали, укладені не плаваючим способом, а клейові, наприклад, то можна зробити без порожка,

– резюмувала Вікторія Морозова.