Плавучий будинок розташований на каналі Малтнома, що є притокою річки Вілламетт. Поруч також є багато сусідських помешкань, які розташовані вздовж по воді. Унікальне природне житло продають всього за 575 тисяч доларів. Плавучі будинки часто коштують значно дорожче.

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Чудове житло на природі

Будинок на воді розташований всього за 16 кілометрів від центру Портленда. А за декілька хвилин пішої прогулянки через міст ви побачите багато чудових ферм.

Це житло хоч і невелике на вигляд, та все ж вміщує три спальні та дві ванних кімнати. Агент з лістингу каже, що цей будинок стане справжнім раєм для тих, хто любить природу. А якщо там поселиться закохана пара, то це надовго.

Світлий план поверху гарно оформлений, з розкішними листяними деревами та сучасною технікою. "Одним із вау-ефектів у будинку є різні лінії стелі, які додають архітектурного інтересу", – каже Емі Седжвік.

Інтер'єр будиночка на воді / Фото Realtor

Внутрішній простір такий гнучкий, що в будинку можна організувати будь-яку кімнату, зокрема гостьову, їдальню чи домашній кабінет. В основній спальні є гардероб, а в обох ванних кімнатах встановлена тепла підлога.

Помешкання на воді належить до "спільноти плавучих будинків", яка має зарядні станції для електромобілів, а також територію для саду, вогнище та майданчик для барбекю. Окрім того, спільнота дбає про постачання води та вивіз сміття. Усім цим можна користуватися за щомісячну плату в розмірі 580 доларів.