Плавающий дом расположен на канале Малтнома, являющемся притоком реки Вилламетт. Рядом также много соседних помещений, которые расположены вдоль по воде. Уникальное природное жилье продают всего за 575 тысяч долларов. Плавающие дома часто стоят гораздо дороже.

Обратите внимание Льготная ипотека "еселя" под 3%: отвечаем на часто задаваемые вопросы

Прекрасное жилье на природе

Дом на воде расположен всего в 16 километрах от центра Портленда. А через несколько минут пешей прогулки через мост вы увидите много замечательных ферм.

Это жилье хоть и небольшое с виду, но все же вмещает три спальни и две ванные комнаты. Агент по листингу говорит, что этот дом станет настоящим раем для любящих природу. А если там поселится влюбленная пара, это надолго.

Светлый план этажа красиво оформлен с роскошными лиственными деревьями и современной техникой. "Одним из вау-эффектов в доме есть разные линии потолка, которые придают архитектурный интерес", – говорит Эми Седжвик.

Интерьер домика на воде / Фото Realtor

Внутреннее пространство такое гибкое, что в доме можно организовать любую комнату, в частности гостевую, столовую или домашний кабинет. В основной спальне есть гардероб, а в обеих ванных комнатах установлен теплый пол.

Помещение на воде относится к "сообществу плавучих домов", имеющему зарядные станции для электромобилей, а также территорию для сада, костер и площадку для барбекю. Кроме того, сообщество заботится о поставках воды и вывозе мусора. Всем этим можно пользоваться за ежемесячную плату в размере 580 долларов.