Поблизу Чорного моря дешевше, ніж на Закарпатті: ціни на заміські будинки в Україні
Через війну українці не планують тривалих відпусток, але придивляються до варіантів релокейту всередині країни. Це вплинуло ринок оренди житла.
Як зазначають аналітики з OLX Нерухомість, актуальне житло, яке здають туристам, зросло у ціні майже по всій країні. Виняток – Київська область, інформує 24 канал. Детальніше про те, що відбувається на ринку – далі.
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Де та яку заміську нерухомість шукають українці
Найбільше пропозицій у травні – червні. Орендодавці пропонують близько 5, 5 тисяч варіантів заміської нерухомості у Київській області. Це на 88% більше оголошень, ніж у червні 2021 року. Далі зі значним відривом йдуть:
- Дніпропетровська область – 989 оголошень,
- Львівська – 846 оголошень,
- Закарпатська – 705 оголошень,
- Одеська – 495 оголошень.
Загалом у відносно безпечних областях з 1 травня по 20 червня було розміщено 10,5 тисяч оголошень, що в 2,5 раза більше ніж торік.
Серед загальної кількості оголошень:
- 69% складають пропозиції орендувати цілий будинок,
- 11% – це котеджі,
- 9% – частина будинків,
- 6% – дачі.
Майже не знайти серед пропозицій дуплексів (1%), клубних будинків (1%) та таунхаусів (3%).
Серед самих орендарів найбільший попит мають клубні будинки – в середньому 28 відгуків на оголошення. Також серед лідерів уподобань українців будинок/частина будинку та дача в Дніпропетровській (41 відгук) та будинок/частина будинку у Полтавській (44 відгуки) областях.
У скільки обійдеться оренда будинку
Найдорожчими сегментами будинків в Україні є котеджі та дуплекси (будинки на 2 сім’ї). Найдорожчі котеджі в Київській області. Їх ціна може сягати 40 500 гривень на місяць. Найвища ж вартість дуплекса була зафіксована на Львівщині – 34 700 гривень.
Таунхаус можна знайти в середньому за 18 000 – 20 000 гривень, однак не у Дніпропетровській області, де за такий тип житла попросять 43 тисяч гривень.
Найкращий варіант заміської нерухомості для тих хто хоче зекономити — оренда частини будинку. Його вартість за даними OLX Нерухомість в різних областях України, за виключенням Закарпаття, не перевищує 4 000 – 5 500 гривень на місяць.
Загалом, у порівнянні з минулим роком вартість оренди поблизу великих міст, а також в актуальних нині західних регіонах зросла. Виключення становлять будинки на Київщині, які подешевшали майже на 40% у порівнянні з травнем – червнем 2021 року. Водночас таке житло в столичному регіоні все ще залишається найдорожчим по Україні.
Також немало доведеться заплатити за будинок на заході країни. А от жити неподалік моря в Одеській області буде відносно недорого й обійдеться у 2 – 3 рази дешевше, ніж на Закарпатті.
Середня вартість оренди заміської нерухомості за даними OLX (у гривнях)
|
Область
|
Дніпропетровська
|
Закарпатська
|
Київська
|
Одеська
|
Львівська
|
Тип будинку
|
Будинок
|
Частина будинку
|
Будинок
|
Частина будинку
|
Будинок
|
Частина будинку
|
Будинок
|
Частина будинку
|
Будинок
|
Частина будинку
|
Вартість оренди у травні – червні 2021
|
6 000
|
2 500
|
5 500
|
4 750
|
47 415
|
5 500
|
5 550
|
4 500
|
5 500
|
7 000
|
Вартість оренди у травні – червні 2022
|
8 000
|
4 000
|
12 000
|
13 000
|
38 030
|
5 000
|
6 800
|
4 000
|
15 000
|
13 500
Які умови пропонують орендодавці
Українці кожного літа шукають можливості провести час ближче до природи. Цей рік не виключення, адже подорожувати цього сезону більшість громадян не може. А тимчасова релокація за місто без необхідності далеких переїздів – це доступна альтернатива поїздкам закордон.
Тож власники заміських будинків нерідко пропонують майбутнім орендарям житло:
- на березі водойм – 116 оголошень,
- біля озера та лісу – по 109 оголошень,
- житло з басейном – 244 оголошення.