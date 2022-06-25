Поблизу Чорного моря дешевше, ніж на Закарпатті: ціни на заміські будинки в Україні

Через війну українці не планують тривалих відпусток, але придивляються до варіантів релокейту всередині країни. Це вплинуло ринок оренди житла.

Як зазначають аналітики з OLX Нерухомість, актуальне житло, яке здають туристам, зросло у ціні майже по всій країні. Виняток – Київська область, інформує 24 канал. Детальніше про те, що відбувається на ринку – далі.

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Де та яку заміську нерухомість шукають українці

Найбільше пропозицій у травні – червні. Орендодавці пропонують близько 5, 5 тисяч варіантів заміської нерухомості у Київській області. Це на 88% більше оголошень, ніж у червні 2021 року. Далі зі значним відривом йдуть:

Дніпропетровська область – 989 оголошень,

– 989 оголошень, Львівська – 846 оголошень,

– 846 оголошень, Закарпатська – 705 оголошень,

– 705 оголошень, Одеська – 495 оголошень.

Загалом у відносно безпечних областях з 1 травня по 20 червня було розміщено 10,5 тисяч оголошень, що в 2,5 раза більше ніж торік.

Серед загальної кількості оголошень:

69% складають пропозиції орендувати цілий будинок,

11% – це котеджі,

9% – частина будинків,

6% – дачі.

Майже не знайти серед пропозицій дуплексів (1%), клубних будинків (1%) та таунхаусів (3%).

Серед самих орендарів найбільший попит мають клубні будинки – в середньому 28 відгуків на оголошення. Також серед лідерів уподобань українців будинок/частина будинку та дача в Дніпропетровській (41 відгук) та будинок/частина будинку у Полтавській (44 відгуки) областях.

У скільки обійдеться оренда будинку

Найдорожчими сегментами будинків в Україні є котеджі та дуплекси (будинки на 2 сім’ї). Найдорожчі котеджі в Київській області. Їх ціна може сягати 40 500 гривень на місяць. Найвища ж вартість дуплекса була зафіксована на Львівщині – 34 700 гривень.

Таунхаус можна знайти в середньому за 18 000 – 20 000 гривень, однак не у Дніпропетровській області, де за такий тип житла попросять 43 тисяч гривень.

Найкращий варіант заміської нерухомості для тих хто хоче зекономити — оренда частини будинку. Його вартість за даними OLX Нерухомість в різних областях України, за виключенням Закарпаття, не перевищує 4 000 – 5 500 гривень на місяць.

Загалом, у порівнянні з минулим роком вартість оренди поблизу великих міст, а також в актуальних нині західних регіонах зросла. Виключення становлять будинки на Київщині, які подешевшали майже на 40% у порівнянні з травнем – червнем 2021 року. Водночас таке житло в столичному регіоні все ще залишається найдорожчим по Україні.

Також немало доведеться заплатити за будинок на заході країни. А от жити неподалік моря в Одеській області буде відносно недорого й обійдеться у 2 – 3 рази дешевше, ніж на Закарпатті.

Середня вартість оренди заміської нерухомості за даними OLX (у гривнях)

Область Дніпропетровська Закарпатська Київська Одеська Львівська Тип будинку Будинок Частина будинку Будинок Частина будинку Будинок Частина будинку Будинок Частина будинку Будинок Частина будинку Вартість оренди у травні – червні 2021 6 000 2 500 5 500 4 750 47 415 5 500 5 550 4 500 5 500 7 000 Вартість оренди у травні – червні 2022 8 000 4 000 12 000 13 000 38 030 5 000 6 800 4 000 15 000 13 500

Які умови пропонують орендодавці

Українці кожного літа шукають можливості провести час ближче до природи. Цей рік не виключення, адже подорожувати цього сезону більшість громадян не може. А тимчасова релокація за місто без необхідності далеких переїздів – це доступна альтернатива поїздкам закордон.

Тож власники заміських будинків нерідко пропонують майбутнім орендарям житло: