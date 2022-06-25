Как отмечают аналитики из OLX Недвижимость, актуальное жилье, сдаваемое туристам, выросло в цене почти по всей стране. Исключение – Киевская область, сообщает 24 канал. Детальнее о том, что происходит на рынке – дальше.
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Где и какую загородную недвижимость ищут украинцы
Больше всего предложений в мае – июне. Арендодатели предлагают около 5,5 тысяч вариантов загородной недвижимости в Киевской области. Это на 88% больше объявлений, чем в июне 2021 года. Далее со значительным отрывом следуют:
- Днепропетровская область – 989 объявлений,
- Львовская – 846 объявлений,
- Закарпатская – 705 объявлений,
- Одесская – 495 объявлений.
Всего в относительно безопасных областях с 1 мая по 20 июня было размещено 10,5 тысяч объявлений, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
Среди общего количества объявлений:
- 69% составляют предложения арендовать целый дом,
- 11% – это коттеджи,
- 9% – часть домов,
- 6% – дачи.
Почти не найти среди предложений дуплекса (1%), клубных домов (1%) и таунхаусов (3%).
Среди самих арендаторов наибольшим спросом пользуются клубные дома – в среднем 28 отзывов на объявление. Также среди лидеров предпочтений украинцев дом/часть дома и дача в Днепропетровской (41 отзыв) и дом/часть дома в Полтавской (44 отзыва) областях.
Во сколько обойдется аренда дома
Самыми дорогими сегментами домов в Украине коттеджи и дуплексы (дома на 2 семьи). Самые дорогие коттеджи в Киевской области. Их цена может достигать 40 500 гривен в месяц. Самая высокая стоимость дуплекса была зафиксирована во Львовской области – 34 700 гривен.
Таунхаус можно найти в среднем за 18 000 – 20 000 гривен, однако не в Днепропетровской области, где за такой тип жилья попросят 43 тысячи гривен.
Лучший вариант загородной недвижимости для тех, кто хочет сэкономить – аренда части дома. Его стоимость по данным OLX Недвижимость в разных областях Украины, за исключением Закарпатья, не превышает 4 000 – 5 500 гривен в месяц.
В целом, по сравнению с прошлым годом, стоимость аренды вблизи крупных городов, а также в актуальных ныне западных регионах выросла. Исключение составляют дома в Киевской области, которые подешевели почти на 40% по сравнению с маем – июнем 2021 года. В то же время, такое жилье в столичном регионе все еще остается самым дорогим по Украине.
Также немало придется заплатить за здание на западе страны. А вот жить недалеко от моря в Одесской области будет относительно недорого и обойдется в 2 – 3 раза дешевле, чем на Закарпатье.
Средняя стоимость аренды загородной недвижимости по данным OLX (в гривнах)
|
Область
|
Днепропетровская
|
Закарпатская
|
Киевская
|
Одесская
|
Львовская
|
Тип дома
|
Дом
|
Часть дома
|
Дом
|
Часть дома
|
Дом
|
Часть дома
|
Дом
|
Часть дома
|
Дом
|
Часть дома
|
Стоимость аренды в мае – июне 2021 года.
|
6 000
|
2 500
|
5 500
|
4 750
|
47 415
|
5 500
|
5 550
|
4 500
|
5 500
|
7 000
|
Стоимость аренды в мае – июне 2022 года.
|
8 000
|
4 000
|
12 000
|
13 000
|
38 030
|
5 000
|
6 800
|
4 000
|
15 000
|
13 500
Какие условия предлагают арендодатели
Украинцы каждое лето ищут возможности провести время поближе к природе. Этот год не исключение, ведь путешествовать в этом сезоне большинство граждан не могут. А временная релокация за город без необходимости дальних переездов – это доступная альтернатива поездкам за границу.
Так что владельцы загородных домов нередко предлагают будущим арендаторам жилье:
- на берегу водоемов – 116 объявлений,
- у озера и леса – по 109 объявлений,
- жилье с бассейном – 244 объявления.