Как отмечают аналитики из OLX Недвижимость, актуальное жилье, сдаваемое туристам, выросло в цене почти по всей стране. Исключение – Киевская область, сообщает 24 канал. Детальнее о том, что происходит на рынке – дальше.

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Где и какую загородную недвижимость ищут украинцы

Больше всего предложений в мае – июне. Арендодатели предлагают около 5,5 тысяч вариантов загородной недвижимости в Киевской области . Это на 88% больше объявлений, чем в июне 2021 года. Далее со значительным отрывом следуют:

Днепропетровская область – 989 объявлений,

Львовская – 846 объявлений,

Закарпатская – 705 объявлений,

Одесская – 495 объявлений.

Всего в относительно безопасных областях с 1 мая по 20 июня было размещено 10,5 тысяч объявлений, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Среди общего количества объявлений:

69% составляют предложения арендовать целый дом,

11% – это коттеджи,

9% – часть домов,

6% – дачи.

Почти не найти среди предложений дуплекса (1%), клубных домов (1%) и таунхаусов (3%).

Среди самих арендаторов наибольшим спросом пользуются клубные дома – в среднем 28 отзывов на объявление. Также среди лидеров предпочтений украинцев дом/часть дома и дача в Днепропетровской (41 отзыв) и дом/часть дома в Полтавской (44 отзыва) областях.

Во сколько обойдется аренда дома

Самыми дорогими сегментами домов в Украине коттеджи и дуплексы (дома на 2 семьи). Самые дорогие коттеджи в Киевской области. Их цена может достигать 40 500 гривен в месяц. Самая высокая стоимость дуплекса была зафиксирована во Львовской области – 34 700 гривен.

Таунхаус можно найти в среднем за 18 000 – 20 000 гривен, однако не в Днепропетровской области, где за такой тип жилья попросят 43 тысячи гривен.

Лучший вариант загородной недвижимости для тех, кто хочет сэкономить – аренда части дома. Его стоимость по данным OLX Недвижимость в разных областях Украины, за исключением Закарпатья, не превышает 4 000 – 5 500 гривен в месяц.

В целом, по сравнению с прошлым годом, стоимость аренды вблизи крупных городов, а также в актуальных ныне западных регионах выросла. Исключение составляют дома в Киевской области, которые подешевели почти на 40% по сравнению с маем – июнем 2021 года. В то же время, такое жилье в столичном регионе все еще остается самым дорогим по Украине.

Также немало придется заплатить за здание на западе страны. А вот жить недалеко от моря в Одесской области будет относительно недорого и обойдется в 2 – 3 раза дешевле, чем на Закарпатье.

Средняя стоимость аренды загородной недвижимости по данным OLX (в гривнах)

Область Днепропетровская Закарпатская Киевская Одесская Львовская Тип дома Дом Часть дома Дом Часть дома Дом Часть дома Дом Часть дома Дом Часть дома Стоимость аренды в мае – июне 2021 года. 6 000 2 500 5 500 4 750 47 415 5 500 5 550 4 500 5 500 7 000 Стоимость аренды в мае – июне 2022 года. 8 000 4 000 12 000 13 000 38 030 5 000 6 800 4 000 15 000 13 500

Какие условия предлагают арендодатели

Украинцы каждое лето ищут возможности провести время поближе к природе. Этот год не исключение, ведь путешествовать в этом сезоне большинство граждан не могут. А временная релокация за город без необходимости дальних переездов – это доступная альтернатива поездкам за границу.

Так что владельцы загородных домов нередко предлагают будущим арендаторам жилье: