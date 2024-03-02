Готель Treehouse Point розташований у Сіетлі у США. Наразі він має лише 7 "номерів". Кожен з них – це будиночок на дереві. За ніч у такій романтичній оселі доведеться заплатити від 325 до 625 доларів

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Хатинки у розташовані у справді магічному лісі, де ростуть ялиці, кедри та клени. Готель відразу привернув увагу мандрівників та ЗМІ. Treehouse Point – проєкт Піта Нельсона. Він увійшов в історію як автор телешоу та книг про будиночки на дереві.



Казкові номери на деревах / Christopher Reynolds



Готель розташований у серці давньої природи / Christopher Reynolds



У будиночках – затишний інтер'єр / Christopher Reynolds

Ділянку біля річки для Treehouse Poin Нельсон придбав ще у 2005 році. Саме там він згодом почав зводити свої фантастичні "номери". Наголошують, що кожен будиночок має унікальну назву, затишний інтер'єр з автентичним декором та інші унікальні особливості. У кімнатах є кавоварки та кондиціонери.

Будиночки на деревах розмовляють древньою мовою, і їхнє послання універсальне: залазьте на дерево й будьте у гармонії з природою,

– мовиться у повідомленні.

Менеджер Брі Монахан зауважив, що готель – дуже популярний серед наречених. Загалом у Treehouse Point святкують понад 80 весіль щороку.