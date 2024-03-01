Еністон вирізняється бездоганним смаком. Він не підвів акторку й при облаштуванні помешкання.

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На опублікованому відео Еністон готує собі напій. Зірка – у чудовому настрої й насолоджується ранковою рутиною. Шанувальники акторки не лише зауважили, що вона чудово виглядає, але й звернули увагу на інтер'єр кухні. Відео зібрало понад мільйон вподобайок. До слова, загалом на інстаграм акторки підписані понад 45 мільйонів людей з різних куточків світу.

Кухня Еністон оформлена мінімалістично й стильно. Зокрема, завдяки непофарбованим шафкам. Експерти зауважують, що вони дарують кухні тепло й додають у простір характеру. Колись такі шафки були трендом, який згодом згас. Однак зараз вони переживають своєрідний дизайнерський ренесанс. Після відео Еністон шафки отримали ще більше популярності.

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Водночас експерти наголошують, що є один виняток, коли варто уникати непофарбованих шафок. Мовиться про оформлення кухонь, на яких вже є дерев'яні меблі. Тоді може бути стильове перенасичення.