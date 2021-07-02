Мрії про житло доведеться відкласти: як податкова ідея уряду вдарить по українцях

Парламент ухвалив за основу законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". У разі підтримки документу в цілому, неприємні наслідки відчують як покупці, так і забудовники.

Нововведення також призведуть до зростання цін на первинному та вторинному ринку нерухомості. Про те, чого очікувати покупцям та забудовникам, пояснив президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

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Як законопроєкт вплине на українців

За словами Ростислава Мельника, законопроєктом запроваджується близько 40 податкових новацій. Експерти вважають більшість з них надто агресивними для української економіки. Зокрема, планується "збалансовувати бюджетні надходження" підвищенням податків.

Ринок нерухомості та будівництво також фігурують у законопроєкті. Тому, на думку, кожен потенційний покупець квартири у новобудові має бути готовим до того, що за житло доведеться платити більше.

Крім того, пояснив Ростислав Мельник, зростуть ціни й на вторинному ринку нерухомості. Він зазначив, що урядовці планували збільшити податкові надходження від продажу третьої та кожної наступної квартири протягом звітного податкового періоду. Однак запровадження ідеї у такому вигляді, як це пропонується зараз, може призвести до негативних наслідків.

На мою думку, з дня ухвалення законопроєкту в цілому з'явиться одразу кілька причин для зростання ціни на нерухомість загалом – і на первинному, і на вторинному ринку. Перша – те, як відреагують учасники ринку – фізичні особи, які змушені платити податки не лише кілька разів, а відтепер і в кілька разів більші. Адже спочатку оподатковується їхній дохід фізичної особи – це 18% плюс військовий збір 1,5%. Далі вони, приміром, вкладають ці кошти в нерухомість з метою подальшого перепродажу, і, коли наступає цей момент, їхній дохід знову оподатковується,

– пояснив президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

Ростислав Мельник, президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

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Він нагадав, що на сьогодні цей податок становить 5% з доходу від продажу кожного об'єкта та 1,5% військового збору. Якщо ж народні депутати підтримають зміни до Податкового кодексу – 18% з доходу від продажу третього і кожного наступного об'єкта + 1,5% військового збору.

Ці фінансові втрати буде перекладено на кінцевого покупця, якому доведеться працювати ще на кілька років довше, аби дозволити собі придбання власного помешкання. Одразу відреагують і гравці ринку – юридичні особи: згідно із запропонованими нормами Податкового кодексу вони, здійснюючи покупку об'єкта нерухомості в забудовника, змушені будуть сплачувати 20% ПДВ,

– пояснив Ростислав Мельник.

Як нововведення вплинуть на забудовників

Українські забудовники також зазнають фінансових втрат через суттєве зменшення кількості угод з нерухомістю. Це пов'язано з тим, що 30 – 60% договорів стосувалися купівлі квартир для їх перепродажу.

ЖК "Компаньйон" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Іще одна фінансова втрата для забудовників – скасування пільгового оподаткування операцій, раніше не обкладених ПДВ. І це фінансове навантаження теж буде включено в собівартість кожного їхнього об’єкта нерухомості,

– наголосив президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Він зазначив, що на ринку нерухомості може статися колапс, який відчує вся держава. Новий документ передбачає "безпрецедентне зростання податків і максимальне збільшення податкового навантаження за останні роки". Заручниками цієї помилки можуть стати українці, адже задля власного житла їм доведеться працювати на кілька років довше.

Усім відома модель функціонування будь-якої економічної системи — що вищий податковий відсоток ВВП, то нижчі темпи економічного зростання – чомусь виявилась невідомою Урядові,

– резюмував Ростислав Мельник.

Детальніше про нюанси нового законопроєкту читайте у матеріалі.