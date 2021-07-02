Нововведения также приведут к росту цен на первичном и вторичном рынке недвижимости. О том, чего ожидать покупателям и застройщикам, объяснил президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник.

Обратите внимание Как выгодно купить квартиру в Украине: назван простой способ

Как законопроект повлияет на украинцев

По словам Ростислава Мельника, законопроектом вводится около 40 налоговых новаций. Эксперты считают большинство из них слишком агрессивными для украинской экономики. В частности, планируется "сбалансировать бюджетные поступления" налогов.

Рынок недвижимости и строительство также фигурируют в законопроекте. Поэтому, по мнению президента Корпорации Недвижимости РИЕЛ, каждый потенциальный покупатель квартиры в новостройке должен быть готов к тому, что за жилье придется платить больше.

Кроме того, пояснил Ростислав Мельник, вырастут цены и на вторичном рынке недвижимости. Он отметил, что чиновники планировали увеличить налоговые поступления от продажи третьей и каждой следующей квартиры в течение отчетного налогового периода. Однако введение идеи в таком виде, как это предлагается сейчас, может привести к негативным последствиям.

По моему мнению, со дня принятия законопроекта в целом появится сразу несколько причин для роста цены на недвижимость в общем – и на первичном, и на вторичном рынке. Первая – то, как отреагируют участники рынка – физические лица, которые вынуждены платить налоги не только несколько раз, а теперь и в несколько раз больше. Ведь сначала облагается их доход физического лица – это 18% плюс военный сбор 1,5%. Далее они, к примеру, вкладывают эти средства в недвижимость с целью дальнейшей перепродажи, и, когда наступает этот момент, их доход снова облагается,

– пояснил президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник.

Ростислав Мельник, президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Интересно Как выгодно купить квартиру в Украине: назван простой способ

Он напомнил, что на сегодняшний день этот налог составляет 5% с дохода от продажи каждого объекта и 1,5% военного сбора. Если же народные депутаты поддержат изменения в Налоговый кодекс – 18% с дохода от продажи третьего и каждого следующего объекта + 1,5% военного сбора.

Эти финансовые потери будут переведены на конечного покупателя, которому придется работать еще на несколько лет дольше, чтобы позволить себе приобретение собственного жилья. Сразу отреагируют и игроки рынка – юридические лица: согласно предложенным нормам Налогового кодекса они, совершая покупку объекта недвижимости у застройщика, вынуждены будут платить 20% НДС,

– пояснил Ростислав Мельник.

Как нововведения повлияют на застройщиков

Украинские застройщики также несут финансовые потери из-за существенного уменьшения количества сделок с недвижимостью. Это связано с тем, что 30 – 60% договоров касались покупки квартир для их перепродажи.

ЖК "Компаньон" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Еще одна финансовая потеря для застройщиков – отмена льготного налогообложения операций, ранее облагаемых НДС. И это финансовая нагрузка тоже будут включена в себестоимость каждого их объекта недвижимости,

– подчеркнул президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Он отметил, что на рынке недвижимости может произойти коллапс, который почувствует все государство. Новый документ предусматривает "беспрецедентный рост налогов и максимальное увеличение налоговой нагрузки за последние годы". Заложниками этой ошибки могут стать украинцы, ведь для собственного жилья им придется работать на несколько лет дольше.

Всем известная модель функционирования любой экономической системы – чем выше налоговый процент ВВП, тем ниже темпы экономического роста – почему-то оказалась неизвестной правительству,

– резюмировал Ростислав Мельник.

Подробнее о нюансах нового законопроекта читайте в материале.