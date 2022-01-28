Податок на нерухомість: коли платити у 2022 році

У 2022 році українці мають сплатити податки за квартиру. Розповідаємо кому та коли це варто зробити, щоб вкластися у визначені терміни.

Якщо квартира в якій ви мешкаєте перевищує за площею 60 квадратних метрів та належить лише одній людині, за так звані "зайві" метри доведеться заплатити щорічний податок.

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Для будинків "зайві" метри починаються зі 120 квадратів. Платіжки за нерухомість прийдуть до липня за місцем реєстрації.

За "зайві" квадратні метри треба заплатити до вересня 2022 року.

якщо у вас є податкова знижка, заплатити можна до кінця року.

Повернути частину своїх податків можна у тому випадку, якщо ви витрачали гроші на:

виплату відсотків за іпотекою;

оренду житла (стосується осіб зі статусом переселенця);

медпослуги.

Подати декларацію у такому разі потрібно до 31 грудня 2022 року.