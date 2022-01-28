Если квартира в которой вы проживаете, превышает площадь 60 квадратных метров и принадлежит только одному человеку, за так называемые "лишние" метры придется заплатить ежегодный налог.
Интересно Планировка квартиры: как выбрать удобный вариант
Для домов "лишние" метры начинаются со 120 квадратов. Платежки за недвижимость придут к июлю по месту регистрации.
За "лишние" квадратные метры нужно заплатить до сентября 2022 года.
Возвратить часть своих налогов можно в том случае, если вы тратили деньги на:
- выплату процентов по ипотеке;
- аренду жилья (касается лиц со статусом переселенца);
- медуслуги.
Подать декларацию в этом случае нужно до 31 декабря 2022 года.