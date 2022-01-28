Если квартира в которой вы проживаете, превышает площадь 60 квадратных метров и принадлежит только одному человеку, за так называемые "лишние" метры придется заплатить ежегодный налог.

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Для домов "лишние" метры начинаются со 120 квадратов. Платежки за недвижимость придут к июлю по месту регистрации.

За "лишние" квадратные метры нужно заплатить до сентября 2022 года.

Обратите внимание: если у вас есть налоговая скидка, заплатить можно до конца года.

Возвратить часть своих налогов можно в том случае, если вы тратили деньги на:

выплату процентов по ипотеке;

аренду жилья (касается лиц со статусом переселенца);

медуслуги.

Подать декларацию в этом случае нужно до 31 декабря 2022 года.