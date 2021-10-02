У прийдешньому році податок підвищиться на 21%. Найбільше заплатять ті, у кого метраж квартири перевищує 300 метрів квадратних, а приватний будинок – 500 квадратів.

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На скільки зросте вартість

У 2022 році сума податку за квартиру площею 100 квадратів зросте з 2 832 до 3600 гривень. Розмір податку при цьому буде розраховуватися виходячи з розміру мінімальної зарплати за той рік, за який сплачується податок. За кожен зайвий квадратний метр потрібно платити 1,5% від мінімальної зарплати. В цьому році це 70,8 гривні, а у 2022-му – 90 гривень.

Платити потрібно лише за зайву площу (для квартири за кожен квадрат вище 60 метрів, а за будинок – понад 120 квадратів).

Власники квартир площею 300 квадратів заплатять найбільше – 25 тисяч гривень. Таку ж суму заплатять власники приватних будинків загальна площа яких перевищує 500 квадратних метрів.

Хто платитиме

податок повинні будуть платити виключно власники житла;

сума податку жодним чином не буде залежати від кількості членів сім'ї або від кількості людей, прописаних у квартирі або будинку;

податок сплачується один раз на рік тією людиною, на кого оформлений особовий рахунок;

в разі, якщо особовий рахунок розділений на кілька співвласників і навіть після поділу рахунку метраж перевищує встановлені норми, податок повинен буде заплатити кожен із співвласників. Податок буде нараховуватися виключно на метри, що перевищують встановлену норму;

якщо особовий рахунок розділений, кожен зі співвласників платить податок виключно за свою частку;

якщо квартира або будинок знаходяться у спільній власності, але особовий рахунок не поділений, податок повинен буде сплатити один із власників за згодою всіх сторін.

​Коли сплачувати податок

податок нараховується з 1 липня , а оплата проводиться за минулий рік;

сплатити податок потрібно протягом 30 днів, починаючи з 1 липня або протягом 60 днів із моменту отримання податкового повідомлення;

якщо податкова так і не вислала вам квитанцію, має сенс звернутися до податкового органу за місцем реєстрації, щоб уникнути нарахування пені та штрафів.

Податок на житло потрібно платити один раз на рік. Прострочення сплати податку протягом 30 днів призведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%. Прострочення платежу на більш ніж 30 днів збільшить суму податку на 20%.