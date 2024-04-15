Налог нужно уплатить в течение 60 дней со дня вручения соответствующего уведомления-решения. Об этом рассказали в управлении Государственной налоговой службы Киевской области.

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Налог на жилую недвижимость: как его высчитывают

В 2024-м налог платят за отчетный за 2023 год. Сумма зависит от минимальной заработной платы, что была установлена по состоянию на 1 января прошлого года. Ставку определяет сельский, поселковый или городской совет в зависимости от места расположения и типа объекта недвижимости. Она не должна превышать 1,5% от суммы минимальной зарплаты за метр квадратный.

По состоянию на 1 января 2023 года минимальная заработная плата составляла 6700 гривен. Поэтому максимальная ставка за каждый квадратный метр не может превышать 100 гривен 50 копеек.

Стоит отметить, что в случае задержки уплаты налога до 30 дней штраф составит 5% от суммы долга. Если не платить налог более 30 календарных дней – это +10% от суммы налога.

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